A tárca ezzel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a kijelentésére reagált, miszerint Kupjanszkot „megtisztítják a még ott maradt 60 orosz katonától”.

Ukrajnai háború: a Kreml szerint az összeomlás szélére sodródtak az ukrán erők több városban / Fotó: Jose Colon / AFP

A minisztérium közleménye szerint

Zelenszkij vagy teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és Szirszkij ukrán főparancsnok „hazug jelentéseit hallgatva egyáltalán nem ismeri a helyszínen kialakult operatív helyzetet”, vagy tisztában van a helyzet reménytelenségével, de eltitkolja a valóságot a lakosság és „a nyugati szponzorok” elől.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak nyilatkozva szintén azzal vádolta meg a kijevi vezetést, hogy elhallgatja az ukrán csapatok katasztrofális helyzetét a Harkiv megyei Kupjanszknál és a Donyeck megyei Pokrovszknál. Rámutatott, hogy Ukrajna elutasította az arra vonatkozó orosz ajánlatot, hogy a média képviselői felkereshessék ezt a területet, ugyanakkor, mint mondta, a Kreml nagy érdeklődést tapasztal a nyugati újságírók részéről. Megjegyezte, hogy az ukrán sajtó részéről nem jelentkezett ilyen igény.

A moszkvai katonai tárca szerint az orosz erők az elmúlt nap folyamán négy ellentámadást vertek vissza

Kupjanszknál, Monacsinivka, Blagodativka és Petrivka felől, Pokrovszktól (orosz nevén: Krasznoarmejszk) északra és északkeletre pedig további tizenkettőt, az előrenyomulás és a kitörési kísérletek letörésének folytatása mellett.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök október 26-án arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket az orosz hadsereg bekerítette.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1460 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint egy drónösszeszerelő műhelyt, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, 25 páncélozott harcjárművet, egy irányított légibombát, négy Himars rakétát, továbbá 123 repülőgép típusú drónt.