Általános riadó Ukrajnában: Oroszország az éjjel kiterjedt támadást indított, levegőben a MiG–31 – hullanak a rakéták Kijevre, már szétlőtték az energiarendszert
Sorra szállnak fel a MiG–31-es gépek, egész Ukrajnában riadót hirdettek. Mindössze néhány perccel később a légierőt figyelmeztették a második „Dagger” felszállására, miközben Kijevben több erős robbanás hallatszott.
Egy ember meghalt, hét megsérült a fővárost ért támadásban.
A Pecserszki és a Dnyiprovszki járásban lakóépületeket találtak el. Károk és tüzek voltak. Egy ember meghalt, hét másik megsérült.
Egy lakóházban tűz ütött ki, amely az épület több szintjére is átterjedt. A tüzet a negyedik és a hetedik emelet között regisztrálták.
A szolgálatok a helyszínen lévő emberekkel együtt már dolgoznak a támadás következményeinek elhárításán.
Nemcsak Kijevet, hanem az energetikai infrastruktúrát is támadták.
A minisztérium sajtószolgálata szerint már megkezdték a károk felmérését. Az orosz erők kombinált támadást hajtottak végre, cirkálórakétákat, drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetetek.