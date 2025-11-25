Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF331.46 -0.13% GBP/HUF434.59 -0.09% CHF/HUF409.5 -0.25% PLN/HUF90.24 -0.03% RON/HUF75.11 -0.04% CZK/HUF15.81 -0.04% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF331.46 -0.13% GBP/HUF434.59 -0.09% CHF/HUF409.5 -0.25% PLN/HUF90.24 -0.03% RON/HUF75.11 -0.04% CZK/HUF15.81 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,064.17 +0.33% MTELEKOM1,758 -0.46% MOL2,970 +0.2% OTP33,230 +0.48% RICHTER9,685 +1.03% OPUS485 -1.24% ANY7,320 -1.91% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,362.75 -0.28% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,311.61 +0.38% BUX108,064.17 +0.33% MTELEKOM1,758 -0.46% MOL2,970 +0.2% OTP33,230 +0.48% RICHTER9,685 +1.03% OPUS485 -1.24% ANY7,320 -1.91% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,362.75 -0.28% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,311.61 +0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
Kijev
támadás

Általános riadó Ukrajnában: Oroszország az éjjel kiterjedt támadást indított, levegőben a MiG–31 – hullanak a rakéták Kijevre, már szétlőtték az energiarendszert

A rettegett vadászgép hordozza a Kinzsal hiperszonikus rakétát is.
Andor Attila
2025.11.25, 06:44
Frissítve: 2025.11.25, 09:52

Sorra szállnak fel a MiG–31-es gépek, egész Ukrajnában riadót hirdettek. Mindössze néhány perccel később a légierőt figyelmeztették a második „Dagger” felszállására, miközben Kijevben több erős robbanás hallatszott.

háború
A MiG–31-es vadászgépet is bevetik a háborúban / Fotó: AFP

Egy ember meghalt, hét megsérült a fővárost ért támadásban. 

A Pecserszki és a Dnyiprovszki járásban lakóépületeket találtak el. Károk és tüzek voltak. Egy ember meghalt, hét másik megsérült.
Egy lakóházban tűz ütött ki, amely az épület több szintjére is átterjedt. A tüzet a negyedik és a hetedik emelet között regisztrálták.
A szolgálatok a helyszínen lévő emberekkel együtt már dolgoznak a támadás következményeinek elhárításán.

Nemcsak Kijevet, hanem az energetikai infrastruktúrát is támadták.

A minisztérium sajtószolgálata szerint már megkezdték a károk felmérését. Az orosz erők kombinált támadást hajtottak végre, cirkálórakétákat, drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetetek.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12418 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu