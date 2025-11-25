Általános riadó Ukrajnában: Oroszország az éjjel kiterjedt támadást indított, levegőben a MiG–31 – hullanak a rakéták Kijevre, már szétlőtték az energiarendszert

Sorra szállnak fel a MiG–31-es gépek, egész Ukrajnában riadót hirdettek. Mindössze néhány perccel később a légierőt figyelmeztették a második „Dagger” felszállására, miközben Kijevben több erős robbanás hallatszott.

A MiG–31-es vadászgépet is bevetik a háborúban / Fotó: AFP

Egy ember meghalt, hét megsérült a fővárost ért támadásban.

A Pecserszki és a Dnyiprovszki járásban lakóépületeket találtak el. Károk és tüzek voltak. Egy ember meghalt, hét másik megsérült.

Egy lakóházban tűz ütött ki, amely az épület több szintjére is átterjedt. A tüzet a negyedik és a hetedik emelet között regisztrálták.

A szolgálatok a helyszínen lévő emberekkel együtt már dolgoznak a támadás következményeinek elhárításán.

Nemcsak Kijevet, hanem az energetikai infrastruktúrát is támadták.

A minisztérium sajtószolgálata szerint már megkezdték a károk felmérését. Az orosz erők kombinált támadást hajtottak végre, cirkálórakétákat, drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetetek.