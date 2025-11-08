Deviza
rakéta
Ukrajna
energiainfrastruktúrája
Kijev
Oroszország
Harkiv

Hatalmas rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen oroszország, Kijev is lángokban

Oroszország hatalmas rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen, tűzesetekről számoltak be Kijevben.
VG
2025.11.08, 07:01
Frissítve: 2025.11.08, 07:01

Oroszország november 8-án éjszaka újabb széleskörű támadást indított ukrán városok ellen, drónok és rakéták kombinációját bevetve az ország különböző pontjain lévő célpontok elleni támadásokhoz - közölte a Kyiv Independent.

Russian army attacked Kamianske in Dnipropetrovsk region
Fotó: NurPhoto via AFP

Megfigyelőcsoportok jelentése szerint Oroszország Kinzsal hiperszonikus rakétákat, valamint cirkáló- és ballisztikus rakétákat lőtt ki az ország különböző régióira.

Az orosz támadások elsődleges célpontjai Kremencsuk, Kijev, Dnyipro, Harkiv és Csernyihiv városai voltak, a csapások Dnyipropetrovszk, Harkiv és Poltava megyékben is célba vették a közösségeket. Robbanásokat hallottak Szumi városában, valamint az Odessza megyében is.

Kijevben robbanásokat hallottak helyi idő szerint hajnali fél 5 előtt, egy Kyiv Independent helyszínen lévő újságíró szerint. A hatóságok arról számoltak be, hogy a városban aktiválták a légvédelmet egy szélesebb körű orosz dróntámadás közepette, amelyet a főváros ellen indítottak.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester későbbarról számoltak be , hogy a Pecserszkij járásban tűz keletkezett a támadásból származó dróntörmelékek lehullása miatt. A tüzet később eloltották – tette hozzá a polgármester. Ukrajna Állami Rendkívüli SzolgálataA hatóságok arról számoltak be , hogy négy kisteherautó gyulladt ki a kerületben, hozzátéve, hogy két épület és a közelben parkoló autók is megrongálódtak.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12314 cikk

 

