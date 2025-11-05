Új rovarfaj jelent meg hazánkban, mely könnyedén rátámad az emberekre - nem lehet ellenük védekezni az irtószerekkel

A rovarfaj eredetileg Kelet-Ázsiából származik, elsősorban Japánban, Koreában és Kínában honos. Európában csak az elmúlt évtizedekben kezdett terjedni a szarvas-kullancslégy, először Olaszországban, majd Németországban észlelték, most pedig már hozzánk is eljutott – írja a Sonline.

Japán szarvas-kullancslégy: akár az emberre is rátámad

Különlegességük, hogy testük rendkívül lapos, lábuk kampós, így szilárdan rátapadnak emlős gazdájukra. Bár elsősorban állati vérrel táplálkoznak, emberre is rá tudnak szállni, és harapásuk fájdalmas, viszkető.

Életmódjuk révén

különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is

– magyarázta Ábrahám Levente entomológus, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója. – Az azonban nem meglepő, hogy felbukkannak Magyarországon, hiszen az áruforgalom és az utazás a világ minden tájára elképesztő mértékű. Az emberi tevékenység révén ezek a rovarok könnyen eljuthatnak olyan helyekre, ahol korábban nem éltek.

Hozzátette azt is, Japánban is négy évszak váltja egymást, akárcsak Magyarországon, ami különösen fontos az ilyen élőlények számára, hiszen a természetes kiválasztódás során kifejezetten arra specializálódtak, hogy ezekhez az évszakokhoz alkalmazkodva a lehető legjobban túléljenek.

Megjelenésük alapvetően nem jelent problémát, azonban komoly gondot okozhat, ha a populáció túlzott mértékben elszaporodik.

Minél nagyobb a népessége, annál valószínűbb, hogy káros hatásokat tapasztalhatunk. Jelenleg a nagyobb problémát elsősorban a vadgazdálkodás szempontjából jelenti.

Hogyan védekezzünk ellenük

A kullancslegyek csípése heves viszketést vált ki, és a csípés helyén duzzanat keletkezik. A hagyományos kullancs- és rovarriasztók sajnos nem nyújtanak védelmet ezekkel az élőlényekkel szemben, ezért más módszert kell alkalmaznunk. Leghatékonyabb védekezés a zárt ruházat viselése, amely megakadályozza, hogy a rovar a bőrünkhöz férkőzzön.