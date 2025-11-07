Deviza
Csehország
leggazdagabb nő
luxusingatlan
luxusvilla
Közép-Európa

Költözködik a régi leggazdagabb üzletasszonya: ennyiért árulja a folyóparti luxusvilláját

Közel 800 millió forintért árulja korábbi otthonát Renáta Kellnerová, Csehország leggazdagabb nője. A Moldva-parti luxusvilla nemcsak panorámájával, hanem építészeti értékeivel is kiemelkedik.
VG
2025.11.07, 16:25

Eladóvá vált a Közép-Európa leggazdagabb nőjének, Renáta Kellnerovának a lenyűgöző vranéi ingatlanja, amelyet legendás építészek terveztek, és ahol egykor férjével, Petr Kellnerrel élt. A közel 800 millió forintért meghirdetett luxusvilla a Moldva folyó partján fekszik, és különleges építészeti díjakat is nyert – írta az Origo.

ingatlanvásárlásingatlanOlaszország luxusvilla
Egy ikonikus cseh luxusvilla került piacra: Renáta Kellnerová eladja a házat, ahol egykor a régió leggazdagabb családja élt / Fotó: Shutterstock

A prágai elővárosban, a Moldva kanyarulatában fekvő Vrané faluban új tulajdonost keres egy ikonikus luxusvilla: Renáta Kellnerová, Csehország és a térség leggazdagabb nője megválik korábbi otthonától. 

Az épületet közel ötvenmillió cseh koronáért – mintegy 800 millió forintért – hirdették meg a Sreality portálon.

A 1995-ben épült, nagyjából 500 négyzetméteres házat Josef Pleskot és Radek Lampa tervezték, akik a cseh modern építészet meghatározó alakjai. A villa elkészültét követően elismerést is kapott a cseh építész szövetségtől. A ház különlegessége, hogy két épületrészből áll: az utcafronton húzódó nyersbeton szárny biztosítja a magánszférát, míg a másik, fából készült, nyitott szerkezetű rész tágas közösségi tereket kínál, kilátással a folyóra.

A telken egy 1644 négyzetméteres kert is helyet kapott, benne úszómedencével és terasszal. A hirdetés szerint ugyanakkor a belső tér frissítésre, beruházásokra szorul – ami a potenciális vevők számára akár lehetőség is lehet egyedi kialakításra.

Renáta Kellnerová a PPF csoport alapítójának, Petr Kellnernek az özvegye. Férje 2021 márciusában vesztette életét egy alaszkai helikopter-balesetben. Az örökség révén Kellnerová ma a Forbes szerint 9,5 milliárd dolláros vagyon felett rendelkezik, ezzel nemcsak Csehország, hanem az egész régió leggazdagabb üzletasszonya.

Gyorsan elkelhet a nagy múltú luxusvilla

A helyi ingatlanpiac szakértői szerint a villának nemcsak fekvése, hanem a neves építészek és az egykori tulajdonos személye is növeli az értékét. „Csehországban most is van kereslet a prémium kategóriás ingatlanokra, és ebben az esetben az építészeti és személyes háttér is külön vonzerőt jelenthet” – mondta Stepán Gjuric, a RE/MAX Horizont tulajdonosa.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a luxusvásárlók általában diszkrétebben intézik ügyleteiket, így az ilyen nyilvános hirdetések ritkán zárulnak gyors adásvétellel.

A vranéi házak átlagos négyzetméterára jelenleg körülbelül 69 ezer korona, Kellnerová villáját viszont százezer koronás, vagyis mintegy 1,6 millió forintos négyzetméteráron kínálják. Ez is jelzi: nem csupán egy házról, hanem egy építészeti különlegességről és egy darabka modern cseh történelemről van szó.

Megtörte a csendet régiónk leggazdagabb üzletasszonya – beszélt a terveiről is

Kelet-Európa leggazdagabb üzletasszonya, Renata Kellnerová a férjétől három éve megörökölt cseh PPF holdingot 39,9 milliárd eurót érő csoporttá fejlesztette, s immár nem Keleten, hanem régiónkban és Nyugat-Európában keresi a befektetési célpontokat.

 

 

