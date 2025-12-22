Jövőre jöhet a mesterséges intelligencia a hazai oktatásban, ami a tanárokat is tehermentesítheti – Pekingben már a dolgozatokat is MI javítja

A mesterséges intelligencia (MI) nem az oktatás kiváltását, hanem annak megerősítését szolgálja – mondta a Világgazdaságnak egy háttérbeszélgetésen Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. A cél az, hogy a technológia segítségével személyre szabottabb tanulási utak jöjjenek létre, miközben képes arra, hogy tehermentesítse a tanárokat.

Egyre több helyen vezetik be globálisan az oktatásba a mesterséges intelligenciát / Fotó: Anadolu via AFP

Pekingi példák: hatékonyabb tanulás, több figyelem a diákokra

A kormánybiztos azt is elárulta, nemrég Pekingben járt. Látogatása során olyan iskolát keresett fel, amely a digitális és mesterségesintelligencia-alapú oktatás élvonalába tartozik. A kínai fővárosban önkormányzati rendeletek ösztönzik az MI használatát, ennek eredményeként a technológia a tanulási folyamat szerves részévé vált.

Az MI-alapú rendszer elemzi a vizsgaeredményeket, és személyre szabott javaslatokat ad a diákoknak arra, hogy mely területeken érdemes többet gyakorolniuk. A kínai írásjelek tanulását – amely hároméves kortól egészen a középiskoláig tart – az MI jelentősen gyorsítja és hatékonyabbá teszi. Az angolórákon például interaktív, játékos megoldásokkal, azonnali visszajelzéssel segítik a helyes kiejtés elsajátítását.

A technológia a testnevelésben is megjelenik: az MI azonnali visszajelzést ad a tanulók egészségi állapotáról, és fizikai adottságaikhoz igazítja a gyakorlatokat. A diákok emellett aktív alkotói a digitális világnak: drónokat irányítanak játékos formában, és megismerkednek a mesterséges intelligencia működésének alaplogikájával is.

A tanárok munkáját saját oktatási célú MI-asszisztensek támogatják, amelyek csökkentik az adminisztrációs terheket, így több idő jut a személyes pedagógiai munkára.

Reális ütemezés, fokozatos bevezetés Magyarországon

A magyar oktatás kapcsán Palkovics László azt mondta: a kormányhatározatban rögzített, 2026 végi határidő az MI-technológiák köznevelésbe és felsőoktatásba történő bevezetésére teljesíthető vállalás.

Ideális esetben már 2026 szeptemberétől megjelenhetnek az első, ötödik és kilencedik évfolyamokon az MI-alapú tananyagok.

A kormánybiztos hangsúlyozta: ha rendelkezésre áll a megfelelő tananyag, a tanári segédletek és a technikai háttér, az MI bevezetése gördülékenyen megvalósítható. A cél nem az azonnali, teljes rendszer-átalakítás, hanem a fokozatos, tapasztalatokra épülő terjesztés.