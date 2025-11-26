Leleplezte magát a megszorítócsomag felelőse? Nem akárkinek a társaságában ejtett el egy fontos megjegyzést

Magyar Péter tagad és perrel fenyeget mindenkit, aki beszámol az eltitkolt terveikről. Egészen pontosan arról a több száz oldalas, aprólékosan kidolgozott, baloldali megszorítócsomagra emlékeztető tiszás dokumentumról, amelyet az Index mellett a Világgazdaság is megszerzett és már több cikkben részletezett is.

Megszorítócsomag felelőse: Magyar Péter embere elszólta magát / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter szavainak ugyanakkor új megvilágítást ad a Tisza Párt egyik szereplőjének tavaly elejtett megjegyzése.

Dálnoki Áron bő egy éve látta vendégül az egyik Tisza-sziget házigazdájaként Kéri László politológust, aki az utóbbi időben Magyar Péterék szekerét tolja. Dálnoki az est során maga is beszélt és a kérdésekhez érve előbb arra utalt, hogy a Tisza már írja a kormányprogramot, majd közölte:

Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.

Arra is célzást tett, hogy ebben a kollégái is segítik.

És hogy kicsoda Dálnoki Áron? Ő a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője. Az Index több forrásból származó információja szerint elsősorban Dálnoki felelősségi körébe tartozott a súlyos megszorításokat tartalmazó csomag kidolgozása.

Vagyis a gazdasági munkacsoport-vezető már tavaly közölte, hogy kormányprogramot írnak, majd elkészül egy összecsiszolt, aláírt, hatalmas terjedelmű, főként gazdasági témákkal foglalkozó dokumentum, amelyért sajtóhírek szerint ő felelt.

Magyar Péter akárhogyan is fenyegetőzik, a történésekből csupán egyetlen következtetés vonható le.

