Orbán Viktor kedden az ATV Mérleg című műsorában ad interjút Rónai Egonnak, és megígérte, hogy mindenről beszélni fognak, amely a magyar delegáció múlt heti látogatásával kapcsolatos az Egyesült Államokban, „tabuk nélkül".

Orbán Viktor az ATV stúdiójában ad interjút Rónai Egonnak, mivel szerinte „van miről beszélni" az elmúlt hét izgalmai után / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő kedd délután történelmi interjút ad az ATV-ben, ahol utoljára több mint egy évtizede jelent meg.

Van miről beszélni. Mérlegen a washingtoni út, és persze minden más is

– közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy a beszélgetés során „minden fel lett jegyezve".

Ideje beszélni Orbán Viktor múlt heti eredményeiről

A kormányfő és a magyar delegáció múlt heti washingtoni útja után valóban van miről beszélni: Orbán Viktor történelmi tárgyalásokat folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, a kormány több minisztere is megállapodásokat írt alá amerikai kollégákkal, miközben a hazai ipar is jelentős együttműködésről egyezett meg több tengerentúli vállalattal is.

Ezen kívül várhatóan szó lesz még

a gazdaság aktuális helyzetéről;

Matolcsy György korábbi jegybankelnök tevékenységéről;

a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról;

a lehetséges budapesti békecsúcsról;

és arról is, hogy a kormányfő miért nem vitázik Magyar Péterrel.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy „nem lesznek tabuk”: a politikai, gazdasági és nemzetközi témákat egyaránt érinteni fogják, így a nézők teljes képet kaphatnak a kormány aktuális álláspontjairól és terveiről.