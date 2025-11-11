Deviza
Orbán Viktor kedden az ATV Mérleg című műsorában ad interjút Rónai Egonnak, és megígérte, hogy mindenről beszélni fognak, amely a magyar delegáció múlt heti látogatásával kapcsolatos az Egyesült Államokban, „tabuk nélkül". 

Orbán Viktor Rónai Egon ATV Egyenes Beszéd
Orbán Viktor az ATV stúdiójában ad interjút Rónai Egonnak, mivel szerinte „van miről beszélni" az elmúlt hét izgalmai után / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő kedd délután történelmi interjút ad az ATV-ben, ahol utoljára több mint egy évtizede jelent meg.

Van miről beszélni. Mérlegen a washingtoni út, és persze minden más is

– közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy a beszélgetés során „minden fel lett jegyezve".

Ideje beszélni Orbán Viktor múlt heti eredményeiről

A kormányfő és a magyar delegáció múlt heti washingtoni útja után valóban van miről beszélni: Orbán Viktor történelmi tárgyalásokat folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, a kormány több minisztere is megállapodásokat írt alá amerikai kollégákkal, miközben a hazai ipar is jelentős együttműködésről egyezett meg több tengerentúli vállalattal is.

Ezen kívül várhatóan szó lesz még

A miniszterelnök azt ígérte, hogy „nem lesznek tabuk”: a politikai, gazdasági és nemzetközi témákat egyaránt érinteni fogják, így a nézők teljes képet kaphatnak a kormány aktuális álláspontjairól és terveiről.

 

