Deviza
EUR/HUF385.95 +0.62% USD/HUF333.56 +0.47% GBP/HUF438.4 +0.26% CHF/HUF415.97 +0.92% PLN/HUF91.25 +0.75% RON/HUF75.91 +0.61% CZK/HUF15.89 +0.61% EUR/HUF385.95 +0.62% USD/HUF333.56 +0.47% GBP/HUF438.4 +0.26% CHF/HUF415.97 +0.92% PLN/HUF91.25 +0.75% RON/HUF75.91 +0.61% CZK/HUF15.89 +0.61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,743.91 -1.01% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,002 +1.07% OTP31,790 -3.24% RICHTER9,875 +1.52% OPUS530 +0.75% ANY6,980 -1.15% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,426.07 -0.19% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,335.55 -0.12% BUX106,743.91 -1.01% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,002 +1.07% OTP31,790 -3.24% RICHTER9,875 +1.52% OPUS530 +0.75% ANY6,980 -1.15% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,426.07 -0.19% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,335.55 -0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
interjú
Orbán Viktor
ATV

Orbán Viktor hosszú évek után interjút ad az ATV-nek – itt vannak a részletek

A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, hogy „van miről beszélni”. Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt a múlt héten Donald Trump amerikai elnökkel.
VG
2025.11.11., 10:38

„Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal” – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán kedd délelőtt.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, hogy „van miről beszélni” / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő a posztjához azt is hozzáfűzte, hogy „van miről beszélni”. A miniszterelnök az ATV-n utoljára az Egyenes Beszéd című műsorban szerepelt még 2010-ben.

Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt a múlt héten Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. A tárgyalás egyik kiemelt eredménye volt, hogy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében. 

A felek abban is megállapodtak, hogy Magyarország kormánya kis méretű moduláris atomerőműveket vásárol az USA-tól. Ha mindegyik megépül, annak az értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is, ha csak ötre van szükség, akkor ez lefeleződik. 

Megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I. atomerőmű számára. A megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár.

Magyarország vállalta, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárol, tovább diverzifikálva ezzel energiaforrásait. A szerződések értéke várhatóan megközelíti a 600 millió dollárt. 

A washingtoni tárgyaláson abban is megállapodtak, hogy „pénzügyi védőpajzsot” nyújtanak Magyarországnak. Ez a segítség nem csupán pénzt jelent: hitelességet, koordinációt és garanciát is nyújtanak, amely a spekulatív támadások ellen védi Magyarország gazdaságát.

A kettős adóztatás eltörléséről azonban nem született megállapodás Trump és Orbán között. 

2024 eleje óta Magyarország és az Egyesült Államok között nincs érvényben a több mint 45 éve kötött kettős adóztatás elleni egyezmény. 

Utazás, védelem, űrkutatás, oktatás

Számos más területen is létrejött egyezmény a két ország között, így például az utazások terén.

  • Magyarország vízummentességi programban való részvételének teljes körű helyreállítása,
  • a legális utazás megkönnyítése a szigorú ellenőrzés fenntartása és a határbiztonság fokozása mellett.
  • Az American Airlines bejelentette, hogy 2026 májusától újraindítja a közvetlen, szezonális járatait Philadelphia és Budapest között, tovább erősítve a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.
  • Megkezdik a Katonai Információk Általános Biztonsága egyezmény (GSOMIA) megújítására irányuló tárgyalásokat, ami jelzi a kétoldalú védelmi kapcsolatok szorosabbra fűzését és Magyarország elkötelezettségét a nemzetbiztonsági infrastruktúra védelme iránt a rosszindulatú szereplőkkel szemben.

A magyar kormány bejelentette, hogy 700 millió dollár értékben kíván védelmi eszközöket vásárolni külföldi katonai értékesítés útján.

Magyarország október 22-én aláírta az Artemis-megállapodást is. Ez tükrözi Magyarország űrkutatási törekvéseit, és kijelöli helyét a békés és átlátható űrhasznosítás mellett elkötelezett nemzetek egyre növekvő hálózatában.

A magyarországi Fulbright Bizottság a Pannónia Ösztöndíjprogrammal együttműködve kibővíti a John von Neumann Distinguished Award in STEM programot, hogy új képzési lehetőségeket biztosítson amerikai és magyar tudósok, valamint magyar diákok számára.

Az Orbán-kormány az Amerikai Egyesült Államok által biztosított finanszírozáshoz igazodva növeli a program éves támogatását.

A magyar kormány 1 millió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti közös kutatási konzorcium létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus használatának vizsgálata.

A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) pedig együttműködési megállapodást írt alá az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központjával (CIS) a tudomány és az innováció Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon történő előmozdítása érdekében. 

Az MIT–Magyarország HUNREN Seed Fund a CIS MIT Global Seed Funds programjának részeként támogatást nyújt kétoldalú utazások, workshopok és együttműködési találkozók finanszírozásához.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Bulgária

Amit Magyarország elkerült: Bulgária rettegve készül a szankciókra, alig van üzemanyag-tartaléka

A Lukoilé a legnagyobb bolgár finomító.
7 perc
ajándék

Kiderült, mennyit tervezünk idén költeni karácsonykor – a magyarok fele már novemberben megveszi az ajándékot

Így költünk az idén az ünnepekkor.
9 perc
drón

Orosz-ukrán háború: Moszkva döntő csapásra készülhet, mindent bevetnek

Szintet váltott Moszkva; a kisebb drónok helyett immár gyorsabb, pontosabb és persze drágább Iszkander rakétákkal támadják Ukrajnát.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu