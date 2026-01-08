Szembesültek a tőzsdék az olajpiaci realitásokkal, az amerikai ellenőrzés alatt álló Venezuela mégsem fogja elárasztani olajjal a világot, megtorpant az év eleji részvényrali

Stabilizálódtak az olajárak csütörtökön, az elmúlt napok esései után, a részvénypiac viszont gyengült; a befektetők az elmélyülő geopolitikai feszültségek és a vegyes amerikai munkaerőpiaci adatok következményeit mérlegelik.

Venezuelai olajszállító hajó Caracas partjainál – a részvénypiac ismét a geopolitikai feszültségekre figyel / Fotó: AFP

Magas rangú amerikai tisztviselők szerdán közölték, hogy az Egyesült Államok határozatlan ideig ellenőrzése alatt tartja Venezuela olajértékesítését és az abból származó bevételeket, annak érdekében, hogy stabilizálja az ország gazdaságát, újjáépítse az olajszektorát, és biztosítsa, hogy Venezuela Amerika érdekeivel összhangban cselekedjen.

Továbbra is Venezuela sorsa és az olajpiac alakulása van a fókuszban

Mindez azután történt, hogy az Egyesült Államok még ugyanazon a napon lefoglalt két, Venezuelához köthető olajszállító tartályhajót az Atlanti-óceánon – amelyek közül az egyik orosz zászló alatt hajózott. A venezuelai fejlemények továbbra is uralják a címlapokat Nicolás Maduro megbuktatása óta, a piaci reakciók eddig főként az árupiacokon jelentkeztek.

Az olajárak ezen a héten estek, a piac arra számított, hogy nőhet a venezuelai nyersolaj-kibocsátás, ám csütörtökön szembesültek a realitásokkal:

az amerikai nyersolaj ára 0,54 százalékkal, 56,29 dollárra emelkedett hordónként,

az Európában irányadó Brent határidős jegyzése 0,55 százalékkal, 60,29 dollárra nőtt hordónként.

A piac negatív reakciója Trump Venezuela olajának ellenőrzésére vonatkozó megjegyzéseire kissé félrevezetőnek tűnik

– mondta a Reutersnek Daniel Hynes, az ANZ vezető árupiaci stratégája.

„Az amerikai ellenőrzés az olajértékesítés felett valójában azt is jelentheti, hogy rövid távon fennmaradnak a szankciók vagy korlátozások, ami kedvező lenne az olajárak számára. Véleményem szerint ezért látható az árak ma reggeli emelkedése” – tette hozzá.

Eközben az ázsiai kereskedési időszakban a részvények többsége gyengült, miután az új év erős kezdete ellenére – amely új csúcsokra emelte a piacokat – világszerte geopolitikai törésvonalak rajzolódnak ki.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő indexe 0,6 százalékkal esett,

a japán Nikkei 1,2 százalék veszteséget szenvedett el.

Kína CSI 300 blue chip indexe 0,8 százalékkal csökkent.

A Nasdaq határidős jegyzései 0,35 százalékkal mérséklődtek,

az S&P 500 határidős kontraktusai 0,22 százalékkal emelkedtek.

Az Euro Stoxx 50 határidős index 0,12 százalékkal,

a londoni FTSE határidős jegyzései pedig 0,4 százalékkal csökkentek.

Megtorpant a részvénypiac év eleji ralija

„Úgy tűnik, az ázsiai piacok megpihennek a 2026-os év erős kezdete után” – mondta Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája.

A geopolitikai hírek vannak a középpontban. Kína kettős felhasználású termékekre vonatkozó exporttilalma Japán felé, valamint a ritkaföldfémekkel kapcsolatos kockázatok emlegetése arra készteti a befektetőket, hogy csökkentsék japán kitettségüket

– tette hozzá.