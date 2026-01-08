Különös fordulat, magyarázkodik Amerika: nem is orosz a lefoglalt olajszállító tanker? - "Csak úgy tett"

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke úgy véli, hogy az orosz zászló alatt hajózó Marinera tanker, amelyet az amerikai hatóságok lefoglaltak az Atlanti-óceán északi részén, csupán orosznak tettette magát, hogy elkerülje a szankciókat – írja az Interfax.

Marinera tanker: valójában orosz, vagy nem orosz? / Fotó: Hakon Rimmereid

Lényegében úgy tettek, mintha egy orosz tanker lenne, hogy elkerüljék a szankciókat

– mondta Vance a Fox Newsnak adott interjúban.

Amint arról beszámoltunk, az orosz zászló alatt hajózó Marinera tankert szerdán lefoglalta az amerikai parti őrség az Atlanti-óceán északi részén. Az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága (EUCom) megerősítette a lefoglalási műveletet. A Mirror és a Daily Mail szerint a hajó jelenleg a brit felségvizek felé tart.

A Fehér Ház bejelentette, hogy a Marinera olajszállító tartályhajó legénysége szövetségi bíróság előtt fog megjelenni az Egyesült Államokban.

Caroline Levitt, a Fehér Ház szóvivője tisztázta, hogy a tartályhajót az amerikai szankciók megsértésével összefüggésben foglalták le, és a „venezuelai árnyékflotta” hajójaként jellemezte, amely a korábbi Bella 1 néven állítólag szankcionált olajat szállított.

Pam Bondi, az Egyesült Államok főügyésze azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma további hajókat is követ a Marinera tanker lefoglalása után.

Megszólalt a Kreml

Az eset előzménye, hogy szerdán a Pentagon közölte: az Egyesült Államok lefoglalta az orosz zászló alatt közlekedő, eredetileg Bella 1, jelenleg The Marinera néven ismert olajszállító hajót, amely az Atlanti-óceán északi medencéjében haladt.

A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy a tartályhajót még 2024-ben azonosította az Egyesült Államok az orosz „árnyékflotta” tagjaként, és illegális olajszállításban való részvétel miatt szankciót vezetett be ellene.

Moszkva most azt követeli, hogy emberségesen bánjanak állampolgáraival az amerikaiak által lefoglalt tankeren. „Oroszország követeli, hogy emberségesen és tisztességesen bánjanak állampolgáraival, tiszteletben tartva jogaikat és érdekeiket az amerikaiak által nemzetközi vizeken lefoglalt Marinera olajszállító tankeren” – közölte szerdán a moszkvai külügyminisztérium.