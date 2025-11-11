Orosz pilótákkal a fedélzetén lövettek volna le a NATO-val egy eltérített MiG–31-est az ukránok – súlyos jelentés látott napvilágot, ez az eddigi legdurvább provokáció?
Az FSZB meghiúsított egy brit támogatású ukrán katonai hírszerző műveletet, amelynek célja orosz pilóták toborzása és egy MiG–31-es szuperszonikus vadászgép eltérítése volt az FSZB PR-központja szerint – írja az Interfax.
„A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) leleplezte és meghiúsította az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerző igazgatóságának és brit irányítóinak egy műveletét, amelynek célja egy orosz űrhajózási erők MiG-31-es szuperszonikus, nagy magasságú vadászgépének eltérítése volt, amely Kinzsal hiperszonikus levegő-levegő rakétát hordozott” – közölte a Közbiztonsági Központ (CPS).
Az FSZB szerint
az ukrán katonai hírszerző tisztek orosz pilótákat próbáltak toborozni, 3 millió dollárt ígérve nekik.
A hírszerző szolgálat ezt követően azt tervezte, hogy egy Kinzsal rakétával felszerelt repülőgépet küld a NATO délkelet-európai legnagyobb légibázisának a romániai Konstancában található telepítési területére, ahol azt légvédelmi rendszerek lelőhették volna
– jelentette az FSZB.
A hírszerző szolgálat kijelentette, hogy „a megtett intézkedések meghiúsították az ukrán és a brit hírszerzés terveit egy nagyszabású provokáció megszervezésére”.