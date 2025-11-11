Az FSZB meghiúsított egy brit támogatású ukrán katonai hírszerző műveletet, amelynek célja orosz pilóták toborzása és egy MiG–31-es szuperszonikus vadászgép eltérítése volt az FSZB PR-központja szerint – írja az Interfax.

Brutális provokáció alakulhatott volna ki / Fotó: AFP

„A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) leleplezte és meghiúsította az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerző igazgatóságának és brit irányítóinak egy műveletét, amelynek célja egy orosz űrhajózási erők MiG-31-es szuperszonikus, nagy magasságú vadászgépének eltérítése volt, amely Kinzsal hiperszonikus levegő-levegő rakétát hordozott” – közölte a Közbiztonsági Központ (CPS).

Az FSZB szerint

az ukrán katonai hírszerző tisztek orosz pilótákat próbáltak toborozni, 3 millió dollárt ígérve nekik.

A hírszerző szolgálat ezt követően azt tervezte, hogy egy Kinzsal rakétával felszerelt repülőgépet küld a NATO délkelet-európai legnagyobb légibázisának a romániai Konstancában található telepítési területére, ahol azt légvédelmi rendszerek lelőhették volna

– jelentette az FSZB.

A hírszerző szolgálat kijelentette, hogy „a megtett intézkedések meghiúsították az ukrán és a brit hírszerzés terveit egy nagyszabású provokáció megszervezésére”.