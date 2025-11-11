Deviza
NATO
légibázis
provokáció

Orosz pilótákkal a fedélzetén lövettek volna le a NATO-val egy eltérített MiG–31-est az ukránok – súlyos jelentés látott napvilágot, ez az eddigi legdurvább provokáció?

Könnyen igen kényes ügy alakulhatott volna ki: az FSZB jelentése szerint meghiúsítottak egy ukrán hírszerzési műveletet, amelynek célja egy MiG–31-es vadászgép eltérítése volt. A vadászgépet a tervek szerint egy romániai NATO-légibázis területére küldték volna, ahol légvédelmi rendszerekkel lelőhették volna.
Andor Attila
2025.11.11., 06:46

Az FSZB meghiúsított egy brit támogatású ukrán katonai hírszerző műveletet, amelynek célja orosz pilóták toborzása és egy MiG–31-es szuperszonikus vadászgép eltérítése volt az FSZB PR-központja szerint – írja az Interfax.

Brutális provokáció alakulhatott volna ki / Fotó: AFP

„A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) leleplezte és meghiúsította az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerző igazgatóságának és brit irányítóinak egy műveletét, amelynek célja egy orosz űrhajózási erők MiG-31-es szuperszonikus, nagy magasságú vadászgépének eltérítése volt, amely Kinzsal hiperszonikus levegő-levegő rakétát hordozott” – közölte a Közbiztonsági Központ (CPS).

Az FSZB szerint

az ukrán katonai hírszerző tisztek orosz pilótákat próbáltak toborozni, 3 millió dollárt ígérve nekik.

A hírszerző szolgálat ezt követően azt tervezte, hogy egy Kinzsal rakétával felszerelt repülőgépet küld a NATO délkelet-európai legnagyobb légibázisának a romániai Konstancában található telepítési területére, ahol azt légvédelmi rendszerek lelőhették volna

– jelentette az FSZB.

A hírszerző szolgálat kijelentette, hogy „a megtett intézkedések meghiúsították az ukrán és a brit hírszerzés terveit egy nagyszabású provokáció megszervezésére”.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12321 cikk

 

