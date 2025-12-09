Deviza
Erre ébredt az ország: tömeges leállás az egyik legnagyobb internet-szolgáltatónál – a Balatontól Budapestig fennakadások vannak

Sem az otthoni vezetékes, sem pedig a mobilinternet nem volt elérhető.
Andor Attila
2025.12.09, 07:43
Frissítve: 2025.12.09, 07:58

Karbantartás volt a One-nál, ám ezt a jelek szerinte nem sikerült maradéktalanul elvégezni. A Vodafone-utód szolgáltatása ugyanis az ország nagy részén nem volt elérhető kora reggel. A Downdetector szerint a gondok éjfél körül kezdődtek, majd a hibabejelentések száma reggel 5 óra után robbant be. A problémák miatt több ezer visszajelzés érkezett.

One
One: sok helyen összeomlott a szolgáltatás / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Közben a cég weboldala és a telefonos applikáció is akadozott, illetve a 1270-es ügyfélszolgálati telefonszám sem volt elérhető. Egy idő után megjelent egy karbantartás hibaüzenet, ami azonban a szintén karbantartás alatt álló honlapra vezetett – írja a 24.hu. A mobilszolgáltatással is gondok voltak: szerkesztőségünk egyik munkatársa csak bő fél órás késéssel kapta meg sms-üzeneteit. 

A leállásban elsősorban

  • a főváros és az agglomeráció, illetve
  • Győr,
  • Pécs,
  • Szeged,
  • Nyíregyháza volt érintett,
  • de a Balaton északi partján sem volt elérhető a hálózat.

Jó hír viszont, hogy először valamivel 7 óra előtt a mobilinternet szolgáltatás már visszatért bizonyos háztartásokban, majd 7 óra után a vezetékes szolgáltatás is helyreállt.  

Az Index szerint az előfizetők felháborodtak és a szolgáltató jelenleg egyetlen elérhetőségén fejezték ki nemtetszésüket: a One Hungary Facebook-oldalán. A komment szekcióban többen panaszkodnak arra, hogy sem az otthoni internet, sem a mobilinternet nem működik az eszközeiken.

Reggel, 6:37-kor a One Hungary közölt egy bejegyzést, miszerint a mobil adat és vezetékes internetes hálózatuk egyes részeiben kimaradás tapasztalható és ügyfélszolgálatuk korlátozottan elérhető. 

Teljes erővel dolgozunk a fennakadás mihamarabbi elhárításán, addig is türelmeteket kérjük

– írták. 

