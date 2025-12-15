Nem volt lendület a pesti tőzsdén, csak a Richter remekelt – a forintban még van szufla

Erőteljes optimizmus jellemezte a hét első kereskedési napját a nyugat-európai tőzsdéken, a főbb indexek zömében 1 százalék feletti emelkedéssel zártak hétfőn, ez alól csak a szerényebb, 0,1 százalékos emelkedést elkönyvelő német DAX volt kivétel. A pesti tőzsdén is a frankfurtihoz hasonló, visszafogott pozitív hangulat érvényesült a nap legnagyobb részében, a nap végére azonban elfogyott a vevők lendülete.

Alulteljesítő volt hétfőn a pesti tőzsde és a BUX index / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX így végül 0,1 százalékos ereszkedéssel, 109 506 ponton zárta a kereskedést, alulteljesítve ezzel nemzetközi szinten. A hazai részvénypiac forgalma átlagosnak mondható, 11,6 milliárd forint volt.