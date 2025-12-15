Nem volt lendület a pesti tőzsdén, csak a Richter remekelt – a forintban még van szufla
Erőteljes optimizmus jellemezte a hét első kereskedési napját a nyugat-európai tőzsdéken, a főbb indexek zömében 1 százalék feletti emelkedéssel zártak hétfőn, ez alól csak a szerényebb, 0,1 százalékos emelkedést elkönyvelő német DAX volt kivétel. A pesti tőzsdén is a frankfurtihoz hasonló, visszafogott pozitív hangulat érvényesült a nap legnagyobb részében, a nap végére azonban elfogyott a vevők lendülete.
A BUX így végül 0,1 százalékos ereszkedéssel, 109 506 ponton zárta a kereskedést, alulteljesítve ezzel nemzetközi szinten. A hazai részvénypiac forgalma átlagosnak mondható, 11,6 milliárd forint volt.
A nagypapírok közül a Richter teljesített a legjobban, 1,1 százalékkal, 9820 forintra erősödve. A gyógyszergyártó papírjai a tengerentúlról érkező jó hírek miatt kaptak szárnyra, miután reggel bejelentette, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala fél évvel meghosszabbította a Richter partnerének piaci kizárólagosságát a Vraylar értékesítésére.
Az OTP kurzusa 34 400 forinton oldalazott a nap végén, a Mol részvényei 0,9 százalékkal, 2914 forintra estek, a Magyar Telekom árfolyama pedig 1,2 százalékkal, 1748 forintra csökkent.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint összességében kissé erősíteni tudta pozícióit a meghatározó devizákkal szemben. A reggeli gyengülést megfordítva lejjebb került az euró és a dollár jegyzése is.
A tőzsdezáráskor az eurót 0,1 százalékkal alacsonyabb árfolyamon, 384,9 forinton jegyezték. A dollárhoz képest ennél is nagyobbat erősödött a hazai fizetőeszköz: a keresztárfolyam 0,3 százalékkal, 327,2 forintig ereszkedett.
A régiós pénzek közül a lengyel zlotyval nullára végzett a forint, a cseh koronához képest viszont 0,2 százalékot javított.