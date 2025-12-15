Dollármilliárdokat kerestek a Tesla vezetői részvényjuttatásokkal – az összeg össze sem mérhető a többi nagy cégnél „kiosztott” pénzzel
A kompenzációs és vállalatirányítási szakértő Equilar által végzett elemzés szerint Elon Musk vezérigazgató testvére, Kimbal Musk közel egymilliárd dollárt keresett 2004 óta a tartott vagy likvidált részvényopciók értéknövekedéséből. Ira Ehrenpreis igazgató 869 millió dollárt gyűjtött be 2007 óta. Robyn Denholm igazgatótanácsi elnök 650 millió dollárt keresett 2014 óta.
Az igazgatók ilyen hatalmas nyereséget értek el annak ellenére, hogy 2020 óta nem kaptak új részvényjuttatásokat. Az igazgatótanács 2021-től felfüggesztette az igazgatói kompenzációt, ugyanis a
részvényesek éppen a túlzott javadalmazás miatt perelték az igazgatótanácsot.
2018 és 2020 között azonban egy átlagos Tesla-igazgató összesen körülbelül 12 millió dollár készpénz- és részvénykompenzációt kapott. Ez körülbelül nyolcszorosa volt az Alphabetnél kapott átlagos igazgatói javadalmazásnak – amely a „Magnificent Seven” cégek közül a második legmagasabb volt ugyanebben az időszakban.
Örülhettek az árfolyam emelkedésének
Az eredeti juttatások értéke az ezt követő években a Tesla részvényárfolyamának emelkedésével az egekbe szökött. Ez igaz a „Magnificent Seven” másik hat cégére is – Nvidia, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft és Amazon. Jellemző, hogy nevüket onnan kapták, hogy részvényeik szárnyalása jócskán hozzájárult a hosszan tartó bikapiachoz.
A Tesla igazgatóinak átlagos kompenzációja 2018 és 2024 között – beleértve a négyéves felfüggesztési időszakot is – még mindig két és félszerese volt a Meta menedzsereiének, akik a második legmagasabb javadalmazást kapták a hétéves időszakban.
A Tesla szóvivője persze védi a „mundér becsületét”, a Reutersnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az igazgatók kompenzációja
nem túlzott, hanem közvetlenül kötődik a részvényteljesítményhez és a részvényesi értékteremtéshez.
Hangsúlyozta, az igazgatótanács tagjainak munkája kiemelten fontos a cég életében, és rengeteg időt áldoznak a vállalatra – 2024-ben például 58 teljes igazgatótanácsi vagy bizottsági ülésen vettek részt.
A Tesla igazgatótanácsa részvényopciókkal fizette magát részvények helyett – ez egy ritka gyakorlat, amelyet egyes vállalatirányítási szakértők kritizálnak, mert felnagyítja az igazgatók potenciális nyereségét, anélkül, hogy lefelé irányuló kockázatot jelentene. A Tesla igazgatói eddig tíz- vagy százmillió dolláros opciókat kaptak, de hasonlóan nagy mennyiségeket továbbra is tartanak – állapította meg az Equilar.
A részvényopciók lehetőséget adnak a cég részvényeinek egy előre meghatározott időszak után, előre rögzített áron történő megvásárlására. A vállalatirányítási szakértők szerint az opciótulajdonosok nem viselnek kockázatot, mert nem kötelesek megvenni a részvényeket, ha az áruk a rögzített ár alá esik. Ha viszont emelkedik az ár, kedvezményesen megvehetik a részvényeket, és azonnal nyereséggel eladhatják őket.
Szakértők inkább azt javasolják, hogy az igazgatókat ténylegesen részvényekkel fizessék, így ugyanis érdekeik jobban összhangban vannak a részvényesekével.
Négy vállalatirányítási szakértő a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a Tesla igazgatótanácsának rendkívüli kompenzációja aláássa az igazgatók függetlenségét.
A Tesla igazgatói nevetségesen túl vannak fizetve
– mondta Douglas Chia, a Soundboard Governance LLC független vállalatirányítási tanácsadója.
Vannak intő jelek
A részvényesi per mellett a Tesla igazgatótanácsának kompenzációja tavaly egy delaware-i bírósági döntésben is kritikát kapott, amely érvénytelenítette Musk 2018-as kompenzációs csomagját, amelynek jelenlegi részvényárfolyamon számított értéke 132 milliárd dollár. A bíró megállapította, hogy az igazgatók túlzott kompenzációja és Muskhoz fűződő személyes kapcsolatai veszélyeztették a vezérigazgatói javadalmazás tárgyalásait. Az igazgatótanács fellebbezett, és legalább 42 milliárd dolláros helyettesítő csomagot ígért Musknak, ha veszít.
Az igazgatótanács szeptemberben új kompenzációs csomagot javasolt Musk számára, amely akár egybillió dollárnyi Tesla-részvényt jelenthet neki a következő évtizedben, amelynek nettó értéke körülbelül 878 milliárd dollár a Musk által fizetendő összeg levonása után – nyilvánvalóan ez a történelem legnagyobb kompenzációs csomagja.
Egyetlen másik „Magnificent Seven” cég sem nézett szembe hasonló jogi kihívásokkal az állítólagos túlzott kompenzáció miatt, mint a Tesla.
A Reuters által megkérdezett vállalatirányítási szakértők szerint a másik hat nagy technológiai cég részvényjuttatásai megfeleltek az iparági normáknak.