Kiderült, mennyiért lehetett felmarkolni az MBH kedvezményes részvényeit: bomba üzletet csinált, aki időben lépett - itt vannak a pontos összegek
Kimagasló befektetői részvétel mellett zárult a 2000-es évek volumenét tekintve eddigi legnagyobb hazai nyilvános tőzsdei részvénytranzakciója, az MBH Bank közel három hétig tartó nyilvános részvényértékesítése. A folyamat során a bank a tulajdonában lévő, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő, összesen 22 577 074 darab részvényt számláló sajátrészvény-állományt bocsátotta értékesítésre.
A tranzakciós folyamat végén a lakossági befektetők részére végül összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, így a bank sikeresen értékesítette a felajánlott részvényállomány teljes egészét. Az MBH Bank közkézhányada így a tranzakciót követően 20 százalék fölé nőtt.
„Bátran kijelenthetjük, hogy az MBH Bank részvényigénylési folyamata az elmúlt 25 év legnagyobb hazai tőzsdei tranzakciójaként vonul be a köztudatba. Mától már nemcsak a második legnagyobb hazai hitelintézet az MBH Bank, hanem közel 12 ezer hazai befektető bankja is. A jelentős befektetői érdeklődés visszaigazolja, hogy a befektetők és a piac is bízik az MBH Bank értékeiben és az előttünk álló növekedési potenciálban. A mostani tranzakció bebizonyította, hogy az MBH Bank nemcsak bankként, de befektetési lehetőségként is megszilárdította pozícióját a hazai piacon. Ennek megfelelően a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy minél inkább rászolgáljunk részvényeseink bizalmára” – nyilatkozta dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a részvénytranzakció kapcsán.
A befektetők széles köre csatlakozott a részvényigényléshez
A részvényértékesítésben közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető vett részt, ezáltal a hazai részvénypiacon is kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg. A beadott igénylések közel 90 százalékát személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel 10 százaléka az MBH Befektetési Bank mobilalkalmazásán keresztül történt. Ez is jól mutatja az MBH Bank kiterjedt fiókhálózatának jelentőségét, valamint az online csatornáinak növekvő népszerűségét.
A lakossági befektetők 2970 forintos részvényenkénti áron jutnak részvényhez
Az MBH Bank a december 12-én lezárult intézményi könyvépítést követően részvényenként 3300 forintos végső intézményi értékesítési áron allokálja a papírokat a részt vevő befektetőknek. A lakossági igénylések ehhez képest 10 százalékos árkedvezménnyel, vagyis 2970 forinton teljesülnek, tehát a 2992 forintos befogadási küszöbérték alatt.
Összesítve így a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri a 67,8 milliárd forintot.
A lakossági értékesítés során minden befektető, aki az értékesítési időszakban érvényes részvényigénylési nyilatkozatot nyújtott be, azonos elbánásban részesült. Az allokáció során a bank célja az volt, hogy a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló Ajánlati Részvények igazságos és átlátható módon kerüljenek kiosztásra.
Tekintettel arra, hogy a tranzakció során tetemes túlkereslet mutatkozott, így a lakossági igények meghaladták a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló részvények darabszámát, a kiosztás jegyzésarányosan történt. Ez azt jelenti, hogy minden befektető az általa igényelt mennyiség arányában kapott részvényt. Az arány meghatározása a lakossági értékesítésre rendelkezésre álló részvények darabszáma és az összes érvényes lakossági igénylés alapján történt, a beadott igénylések befektetőnkként közel 70 százalékos arányban kerülnek teljesítésre.
A nem teljesülő igénylések ellenértéke, illetve a befogadási küszöbérték és a végleges lakossági kedvezményes ár közötti különbözet a Nyilvános Értékesítési Időszak lezárását követő legkésőbb hét napon belül, de tervezetten december 18-án maradéktalanul átvezetésre, visszafizetésre, illetve feloldásra kerül (kamat-, illetve bármilyen további fizetési kötelezettség nélkül) ugyanarra az ügyfélszámlára, ahonnan a fedezeti összeg zárolása, elkülönítése vagy fedezetbe vonása történt.
Stratégiai célokat szolgál az MBH Bank tőzsdei jelenlétének erősítése
A mai napon allokált részvények 2025. december 18-án kerülnek jóváírásra, aznaptól megkezdődhet az értékpapírokkal a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
A közkézhányad, illetve ezáltal a részvény likviditásának növelésével nemcsak stratégiai céljaink eléréséhez kerülünk közelebb, hanem a hazai tőzsde is egy újabb jelentős bankpiaci papírral bővült. A nemzeti bajnok víziójának megvalósítása érdekében a továbbiakban is folytatjuk tőzsdei jelenlétünk erősítését, rövid távon a BUX-indexkosárba, hosszabb távon pedig a blue chip papírok közé kerülést célozva
– mondta el Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
A részvényértékesítési tranzakciót az MBH Bank a befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében hajtotta végre.
Az MBH Bank nem korlátozza a kedvezményes részvények eladását, mivel ez nem aggasztja a menedzsmentet
Bombaként robbant a hír, hogy az MBH Bank bőven a jelenlegi tőzsdei árfolyam alatt kínálja fel saját részvényeit a befektetők számára. A papírok igénylése már zajlik, a december 18-i jóváírás után pedig, ha lesz rájuk kereslet a tőzsdén, azonnal eladhatóvá válnak a részvények. Brezina Szabolccsal, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatójával és az MBH Bank ügyvezető igazgatójával a részvényeladáson túl a blue chip aspirációkról, az Equilor által kiosztott új célárról, az alacsony közkézhányadról és a nemzetközi tőkepiaci hangulatról is beszélgettünk.