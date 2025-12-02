Deviza
Karácsony Gergely most haragította végleg magára az autósokat: példátlan szigor lép életbe a fizetős parkolásnál – fizethetnek a vidékiek

Kellemetlen meglepetés várhat sokakat az év végén Budapesten. A két ünnep között fizetős lesz a parkolás a fővárosban.
VG/MTI
2025.12.02, 18:25
Frissítve: 2025.12.02, 19:31

„A két ünnep közötti fizetős parkolás ünnepi sarc. A budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés” – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden.

KARÁCSONY Gergely Budapest parkolás
Fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy ők azt kérték, hogy legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás. Ezt a Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely főpolgármester sem támogatta, annak ellenére, hogy ebben az időszakban sok ember keresi fel a szeretteit Budapesten.

A frakcióvezető hozzátette, hogy a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására milliókat fordítanak, miközben az ünnepek alatt a rokonaikhoz látogatókon akarják behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket.

Fizetős lesz az ünnepek alatt a parkolás Budapesten

Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – közölte a Telex érdeklődésére a Fővárosi Önkormányzat, miután a hírportál arról érdeklődött, hogy tényleg módosulni fognak-e a parkolási díjak az idei karácsonyi szezonban. A főváros válaszban kifejtette, hogy sok panasz érkezett hozzájuk amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mivel a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók. Emiatt változtattak a szabályozáson.

„A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás” – írta a Telexnek a fővárosi önkormányzat. A két ünnep között idén három munkanap lesz:

  • december 29. hétfő,
  • december 30. kedd és
  • december 31. szerda.

