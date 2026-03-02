Fordulat napokon belül: nem kivételez tovább az ukránokkal a legbarátibb uniós ország – elveszi tőlük az ingyenes gyógyszereket

Deviza
Lengyelországban megszűnik a korábbi speciális szabályozás, amely automatikusan ingyenes közfinanszírozású orvosi kezelést biztosított az ukrán menekülteknek. Ingyenes ellátásra továbbra is jogosultak maradnak bizonyos csoportok.
VG
2026.03.02, 21:35
Frissítve: 2026.03.02, 22:24

Lengyelországban 2026. március 5-től jelentős változások lépnek életbe az Ukrajnából a háború kitörése után érkezett személyek állami egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésében. A lengyel parlament által elfogadott és az államfő által aláírt törvény értelmében megszűnik a korábbi speciális szabályozás, amely automatikusan ingyenes orvosi kezelést biztosított az ukránoknak.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A továbbiakban a lengyel egészségügyhöz való teljes hozzáféréshez – a lengyel állampolgárokhoz hasonlóan – egészségügyi járulék fizetése szükséges, például hivatalos munkaviszony, megbízási szerződés vagy önkéntes befizetés révén. Ingyenes ellátásra továbbra is jogosultak maradnak bizonyos csoportok:

  • kiskorú gyermekek és fiatalok,
  • terhes nők, valamint a szülést követő időszakban lévő anyák,
  • kínzás, nemi erőszak vagy más háborús atrocitások áldozatai,
  • a konfliktus miatt megsebesült személyek,
  • kollektív szálláshelyeken (központi elhelyezési központokban) lakók.

A lengyel sajtóban megjelent adatok szerint a 2022–2024 közötti időszakban az ukrán állampolgárok összesen mintegy 9 milliárd zloty egészségügyi járulékot fizettek be a rendszerbe – főként munkavállalás révén –, miközben az általuk igénybe vett szolgáltatások becsült értéke mindössze 2,1 milliárd zloty körül mozgott.

A lengyel kormány lépése része annak a folyamatnak, amelynek keretében az ukrán menekültek fokozatosan a többi külföldi állampolgárra vonatkozó szabályok hatálya alá kerülnek, miközben a tartózkodásuk legális kereteit 2027. március 4-ig meghosszabbították.

Dánia is szigoríthat

Dánia szigorítani készül az orosz–ukrán háború elől menekülő ukránok különleges védelmi rendszerén – közölte az Euractiv. Május közepétől Dánia leállítja a program keretében kiadott tartózkodási engedélyek kiadását bizonyos, a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránoknak.  A változások nem érintik a meglévő engedélyeket.

Dánia a háború kirobbanása után különleges törvényt hozott, amely ideiglenes tartózkodási engedélyt biztosított az ukránoknak, azonnali hozzáféréssel a munkához, lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és integrációs támogatáshoz anélkül, hogy a szokásos menedékjogi eljáráson kellett volna keresztülmenniük.

A dán hatóságok adatai szerint körülbelül 65 ezren kaptak tartózkodási engedélyt a törvény révén. Az új javaslat értelmében a különleges rendszerből kizárt kérelmezők továbbra is kérelmezhetnének letelepedési engedélyt Dánia rendes bevándorlási vagy menedékjogi eljárásai révén.

Németország szintén szigoríthatja az ukrán menekültek szociális támogatását: az április elseje után érkezők már csak az alacsonyabb összegű menekültügyi alapellátást kaphatják, ha a parlament elfogadja a kormány javaslatát.

