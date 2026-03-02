Deviza
EUR/HUF379,51 +0,23% USD/HUF324,68 +0,84% GBP/HUF435,16 +0,83% CHF/HUF416,49 -0,46% PLN/HUF89,54 -0,05% RON/HUF74,47 -0,22% CZK/HUF15,65 +0,2% EUR/HUF379,51 +0,23% USD/HUF324,68 +0,84% GBP/HUF435,16 +0,83% CHF/HUF416,49 -0,46% PLN/HUF89,54 -0,05% RON/HUF74,47 -0,22% CZK/HUF15,65 +0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32% BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: Zelenszkij elismerte, hogy nincs ukrán szándék a Barátság vezeték újraindítására – „Hogy az oroszok pénzt keressenek, és a háborúra költsék? Ennek ára van”

Nagy Márton
olaj
üzemanyagár

Kiderült az igazság, mekkora adó van Magyarországon az üzemanyagon: Kapitány István most alaposan rácsodálkozhat – eddig ezt nem tudta, de Nagy Márton segített

Kapitány István, a Tisza Párt politikusa Facebook-posztjában keményen bírálta a kormány üzemanyagár-politikáját, hangsúlyozva, hogy a hazai árak elsősorban nem a világpiaci kőolajárak, hanem a sorozatos adóemelés miatt magasak. Erre válaszolt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki alaposan meglephette az ellenzéki politikust.
VG
2026.03.02, 20:44
Frissítve: 2026.03.02, 22:50

Az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában.

adó, Nagy Márton, üzemanyag
Kiderült az igazság, mekkora adó van Magyarországon az üzemanyagon – Nagy Márton bemutatta / Fotó: Nagy Márton / Facebook

A tárcavezető arra reagált, hogy nem sokkal korábban Kapitány István, a Tisza Párt politikus Facebook-posztjában keményen bírálta a kormány üzemanyagár-politikáját, hangsúlyozva, hogy szerinte a hazai árak elsősorban nem a világpiaci kőolajárak, hanem a sorozatos adóemelések miatt magasak.

Kiderült az igazság, mekkora adó van Magyarországon az üzemanyagon

A Tisza Párt politikusa azt állította, hogy az elmúlt években az áfa 25 százalékról 27 százalékra emelkedett, a jövedéki adó pedig inflációkövető mechanizmussal automatikusan nőtt évről évre, miközben további adóterheket is bevezettek.

Állítása szerint az áremelkedés közel 80 százaléka adóemelésből fakad, ezért drágább most a benzin Magyarországon, mint Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban vagy Bulgáriában.

A posztban Kapitány azt írta, hogy a kormány sürgősen csökkentse az adókat. Figyelmeztet: ha a világpiaci olajár nő (például a közel-keleti feszültségek miatt), az állam bevétele emelkedik, miközben a családok kiadásai nőnek.

Nagy Márton részletes táblázatban mutatta be, miért nem stimmel Kapitány István érvelése. Ebből ugyanis kiderült, hogy az üzemanyagárakat főként az alapanyagár mozgatja. Ráadásul az is pontosan látszik, hogy

az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb.

 

Kapitány István hosszú ideig alelnöke volt a Shell olajipari óriásnak, ezért is érdekes vitája a nemzetgazdasági miniszterrel. Ha már Shell: míg a részvénypiacok általában markánsan lefordultak a közel-keleti légicsapások hírére, néhány szegmens, mint például a védelmi ipar vagy az olajvállalatok, meredek emelkedéssel reagáltak a háborús konfliktusra.

A Shell kifejezetten nagyot kaszált, erről részletesen ebben a cikkben írtunk:

Nincs ok panaszra, óriásit kaszál a Shell az iráni háborún: a JPMorgan jól hátba is veregette az olajvállalatot
A JPMorgan már reagált is az új helyzetre. Két olajrészvényt felminősítettek az amerikaiak, kettő minősítését pedig megerősítették. A Mol és a Shell is drágul az iráni háború alatt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu