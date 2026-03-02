Kiderült az igazság, mekkora adó van Magyarországon az üzemanyagon: Kapitány István most alaposan rácsodálkozhat – eddig ezt nem tudta, de Nagy Márton segített

Az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában.

A tárcavezető arra reagált, hogy nem sokkal korábban Kapitány István, a Tisza Párt politikus Facebook-posztjában keményen bírálta a kormány üzemanyagár-politikáját, hangsúlyozva, hogy szerinte a hazai árak elsősorban nem a világpiaci kőolajárak, hanem a sorozatos adóemelések miatt magasak.

A Tisza Párt politikusa azt állította, hogy az elmúlt években az áfa 25 százalékról 27 százalékra emelkedett, a jövedéki adó pedig inflációkövető mechanizmussal automatikusan nőtt évről évre, miközben további adóterheket is bevezettek.

Állítása szerint az áremelkedés közel 80 százaléka adóemelésből fakad, ezért drágább most a benzin Magyarországon, mint Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban vagy Bulgáriában.

A posztban Kapitány azt írta, hogy a kormány sürgősen csökkentse az adókat. Figyelmeztet: ha a világpiaci olajár nő (például a közel-keleti feszültségek miatt), az állam bevétele emelkedik, miközben a családok kiadásai nőnek.

Nagy Márton részletes táblázatban mutatta be, miért nem stimmel Kapitány István érvelése. Ebből ugyanis kiderült, hogy az üzemanyagárakat főként az alapanyagár mozgatja. Ráadásul az is pontosan látszik, hogy

az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb.

Kapitány István hosszú ideig alelnöke volt a Shell olajipari óriásnak, ezért is érdekes vitája a nemzetgazdasági miniszterrel. Ha már Shell: míg a részvénypiacok általában markánsan lefordultak a közel-keleti légicsapások hírére, néhány szegmens, mint például a védelmi ipar vagy az olajvállalatok, meredek emelkedéssel reagáltak a háborús konfliktusra.

