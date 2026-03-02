Valami nagyon nem stimmel a Mercedesnél: már az egyik legnagyobb gyár jövőjéért aggódnak – egyre feszültebb 30 ezer munkás

Majdnem 50 százalékkal zuhant a Mercedes-Benz profitja, a dolgozók pedig attól tartanak, hogy a költségcsökkentés az ő bőrükre megy. A sindelfingeni gyár több mint 30 ezer munkavállalója bizonytalan jövő elé néz, miközben az üzemi tanács nyíltan figyelmezteti a vezetést.

Drámai profitcsökkenés és nemzetközi kereskedelmi viták szorítják sarokba a Mercedest / Fotó: Shutterstock

„Feszült a hangulat a dolgozók körében” – nyilatkozott Ergun Lümali, a Mercedes-Benz üzemi tanácsának vezetője a Frankfurter Rundschaunak. A kijelentés nem kampányszöveg a közelgő üzemi tanácsi választások előtt, hanem egyértelmű jelzés: a bizonytalanság érezhetően nő a stuttgarti központú autógyártónál.

Brutális profitzuhanás a Mercedesnél

A legnagyobb riadalmat a számok okozzák. A vállalat tavaly közel 50 százalékos profitzuhanást könyvelt el, miután már 2024-ben is jelentős volt a visszaesés. Az eladások, a bevételek és a nyereség csökkenése egyértelmű üzenet a dolgozóknak: ilyen helyzetben a cégek rendszerint költségcsökkentéssel reagálnak. Lümali szerint éppen ez az, ami sok munkavállalót nyugtalanít.

A helyzetet tovább súlyosbítják a nemzetközi kereskedelmi konfliktusok. A Kínával és az Egyesült Államokkal fennálló gazdasági viták különösen érzékenyen érintik a vállalatot. „Erősen exportfüggő telephelyként közvetlenül érezzük a kereskedelmi akadályok hatásait” – mondta az üzemi tanács vezetője, rámutatva: a probléma nem kizárólag német belügy.

A nyomás leginkább a sindelfingeni gyárban tapintható, ahol több mint 30 ezer ember dolgozik.

Az 1915-ben alapított üzem a vállalat egyik kulcslétesítménye, itt készül többek között az S-osztály luxuslimuzin is. A hatékonyságjavítás, a termelési tempó növelése és a költségek lefaragása ma már a mindennapok része. A dolgozók számára ez fokozott terhelést és bizonytalanságot jelent.

Az üzemi tanács egyértelművé tette álláspontját: nem fogad el olyan döntéseket, amelyeket a munkavállalók feje felett, nyomásgyakorlással hoznak meg, és amelyek veszélyeztethetik az új fejlesztéseket vagy a telephely jövőjét. Lümali „gyors átláthatóságot, világos célokat és kötelező érvényű megállapodásokat” követel a vezetéstől.