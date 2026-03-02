Rendkívüli: Zelenszkij elismerte, hogy nincs ukrán szándék a Barátság vezeték újraindítására – „Hogy az oroszok pénzt keressenek, és a háborúra költsék? Ennek ára van”

Megérkezett Zelenszkij válasza Orbán Viktor hétfőn bemutatott bizonyítékaira a Barátság vezeték valódi állapotáról. Az ukrán elnök némiképp meglepő nyíltsággal beszélt az orosz olaj érkezése szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúráról.

Zelenszkij elismerte, hogy nincs ukrán szándék a Barátság vezeték újraindítására: "Ennek ára van" / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság a nap folyamán beszámolt, Orbán Viktor nyilvénosságra hozott két műholdfelvételt, amelyeken az látszik, hogy bár valóban keletkezett kár egy vélhetően orosz támadás következtében az érintett szivattyúállomáson, a vezetén maga sértetlen.

Ebből pedig az következik, hogy az orosz olajnak érkeznie kellene Magyarországra a barátság vezetéken keresztül, csakhogy január 27-e óta ez nem történik meg. Most pedig már azt is tudjuk, miért nem.

Zelenszkij elismerte, hogy nincs ukrán szándék a Barátság vezeték újraindítására

Az ukrán elnök reakciójáról videófelvétel is készült, ez a cikk végén látható. Az ominózus rész 10:14-től hallható ukránul, azonban magyar felirat választható hozzá.

Zelenszkijt arról kérdezték, mikor és hol találkozik Ficóval, illetve felvette-e a kapcsolatot Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, miutám bemutatta a műholdfelvételeket.

Azzal kezdte válaszát, hogy a műholdról csak tartályokat lehet látni, az egyik meg is rongálódott, de a szivattyúállomás irányítóközpontja nincs rajta a felvételeken, azt nem lehet műholdról látni. "És ami a föld alatt van, a csővezeték, hogyan láthatná Orbán a föld alatt, mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat" – fogalmazott.

Azt is elárulta, hogy beszélte Ficóval és azt mondta neki, hogy ezt a kérdsét neki kell megoldania. javasolta, hogy "jöjjenek át". A szlovál miniszterelnök azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás, tehát az újraindítás dátumát szeretné tudni.

Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor megkérdeztem: mit tegyünk meg? Az orosz kőolaj tranzitját? Hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán a háborúra költsék?

Erre senkinek sincs szándéka

– fogalmazott világosan. Ezt követően arról beszélt, hogy zajlanak egyeztetések Európával.