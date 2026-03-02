Rendkívüli: Zelenszkij elismerte, hogy nincs ukrán szándék a Barátság vezeték újraindítására – „Hogy az oroszok pénzt keressenek, és a háborúra költsék? Ennek ára van”
Megérkezett Zelenszkij válasza Orbán Viktor hétfőn bemutatott bizonyítékaira a Barátság vezeték valódi állapotáról. Az ukrán elnök némiképp meglepő nyíltsággal beszélt az orosz olaj érkezése szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúráról.
Ahogy arról a Világgazdaság a nap folyamán beszámolt, Orbán Viktor nyilvénosságra hozott két műholdfelvételt, amelyeken az látszik, hogy bár valóban keletkezett kár egy vélhetően orosz támadás következtében az érintett szivattyúállomáson, a vezetén maga sértetlen.
Ebből pedig az következik, hogy az orosz olajnak érkeznie kellene Magyarországra a barátság vezetéken keresztül, csakhogy január 27-e óta ez nem történik meg. Most pedig már azt is tudjuk, miért nem.
Zelenszkij elismerte, hogy nincs ukrán szándék a Barátság vezeték újraindítására
Az ukrán elnök reakciójáról videófelvétel is készült, ez a cikk végén látható. Az ominózus rész 10:14-től hallható ukránul, azonban magyar felirat választható hozzá.
Zelenszkijt arról kérdezték, mikor és hol találkozik Ficóval, illetve felvette-e a kapcsolatot Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, miutám bemutatta a műholdfelvételeket.
Azzal kezdte válaszát, hogy a műholdról csak tartályokat lehet látni, az egyik meg is rongálódott, de a szivattyúállomás irányítóközpontja nincs rajta a felvételeken, azt nem lehet műholdról látni. "És ami a föld alatt van, a csővezeték, hogyan láthatná Orbán a föld alatt, mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat" – fogalmazott.
Azt is elárulta, hogy beszélte Ficóval és azt mondta neki, hogy ezt a kérdsét neki kell megoldania. javasolta, hogy "jöjjenek át". A szlovál miniszterelnök azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás, tehát az újraindítás dátumát szeretné tudni.
Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor megkérdeztem: mit tegyünk meg? Az orosz kőolaj tranzitját? Hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán a háborúra költsék?
Erre senkinek sincs szándéka
– fogalmazott világosan. Ezt követően arról beszélt, hogy zajlanak egyeztetések Európával.
Ha az európai vezetők arra kérnek bennünket, hogy ezt tegyük meg, akkor meg kell érteniük, mi az ára ennek. Elmagyarázom, mit jelent az ár – hívta fel a figyelmet.
Az első csapás, amely ezt a kőolajvezetéket érte, után mindent helyreállítottunk. Egyetlen felhívás sem hangzott el az oroszok felé, hogy ne támadják a vezetéket. Ezt láttuk. Ugyanakkor történtek nyilvános felhívások az ukránok felé, hogy ez Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága – sérelmezte.
Amikor az ukránmok helyreállították a vezetéket, újabb harci cselekmény zajlott le és voltak sebesültek is. "Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy „nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának”, vagy hogy „nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit"? Egyetlen szó sem hangzott el, azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik" – állította.
Azt kérdezem tehát, mi ez az ár? És ezt az európai vezetőknek is mondtam. Mi az ára ennek? Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? És közben továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajna elől?
Mint kiderült, Zelenszkij a "minden" alatt
- a 90 milliárd eurós hadikölcsönt,
- a soron következő oroszok elleni szankciós csomagot,
- az uniós csatlakozási tárgyalás következő fejezetét,
- Ukrajna útját az Európai Unióba
érti. Csakhogy ezek közül az első kettő éppen a Barátság vezeték elapadása miatt lépett életbe a magyar fél részéről. Zelenszkij azonban kitarott mellette, hogy ezek mintha megelőzték volna az orosz olaj leállítását, amit úgy értékelt, hogy "semmiféle visszacsatolás nincs", azaz kvázi hála Ukrajna munkájáért.
Ezért azt mondtam Ficónak: látod, mennyi kihívás van? Meghívlak benneteket, gyertek el Ukrajnába. Megértett engem, és azt mondta, rendben, mikor? Azt válaszoltam, hogy bármelyik dátum megfelel, a stábunk egyeztet és adunk időpontokat. Végül a március 6–9. közötti időpontok merültek fel, kértem, hogy válasszanak – folytatta Zelenszkij.
Majd később a médiában hallották, hogy Fico szerint inkább találkozzanak valamelyik másik országban. "De melyik országban kellene Ficóval találkoznom? Mit jelent ez? Hol halad a Barátság kőolajvezeték, hol van ez a vezeték? Franciaországban? Németországban? Mongóliában? Hol? Ukrajnában. Meghívtam őt. Megerősítette, hogy eljön. Welcome" – zárta nyilatkozatának ezt a részét az ukrán elnök.