Rendkívüli: Zelenszkij elismerte, hogy nincs ukrán szándék a Barátság vezeték újraindítására – „Hogy az oroszok pénzt keressenek, és a háborúra költsék? Ennek ára van"

Hivatalos: orosz vadászgépeket lőttek le az iráni háborúban – mostantól még durvább a helyzet

Ez az első ilyen eset. Az orosz vadászgépek egy Öböl menti ország tüzétől zuhantak le. Ez azt jelenti, hogy az iráni háború egyre kiszélesedik.
VG
2026.03.02, 21:52
Frissítve: 2026.03.02, 22:21

A katari légierő lelőtte Irán két Szu–24 típusú harci repülőgépét – közölte hétfőn a dohai védelmi minisztérium.

Orosz vadászgépek
Orosz vadászgépeket lőttek le az iráni háborúban / Fotó: Christopher Chambers / Shutterstock

Ez az első eset az Irán elleni amerikai–izraeli támadás szombati kezdete óta, hogy egy Öböl menti ország lelő pilóta vezette iráni repülőgépet,

és ezzel tovább szélesedik a konfliktus.

Ezenkívül a katari beszámoló szerint légvédelmük ártalmatlanított hét ballisztikus rakétát és öt drónt, amelyeket hazai gázipari létesítmények és más célpontok ellen indított Irán.

Orosz vadászgépeket lőttek le az iráni háborúban

A Wikipédia szerint a Szu–24-es (NATO-kódja: Fencer) a Szovjetunióban, a Szuhoj Tervezőirodában az 1960-as években kifejlesztett kétüléses, két hajtóműves, változtatható szárnynyilazású, szuperszonikus vadászbombázó repülőgép.

Feladatköre és felépítése hasonlít az amerikai F–111-esre. A repülőgép az 1970–1980-as években a Szovjetunió alapvető frontbombázó repülőgépe volt. Néhány fejlődő országba exportálták, és több szovjet utódállam is üzemelteti. Oroszországban tervezett utódja a Szu–34-es, amelynek 2007-ben indult el a sorozatgyártása.

A katari hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ne menjenek ki az utcára, kövessék az esetleges utasításokat, és kizárólag az állami információs csatornákon érkező információkra figyeljenek.

Közben Kuvait hétfőn este beszámolt az iráni ellencsapások első halálos áldozatáról.

A kuvaiti hadsereg vezérkari főnökének tájékoztatása szerint a haditengerészet egyik tagja halt meg egy katonai bevetésen, amelyről további részleteket nem közölt.

A szombat reggel Teheránra mért amerikai–izraeli légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, valamint családjának több tagja és magas rangú katonai parancsnokok. A bombázásnak számos civil is áldozatul esett Iránban. Az Iszlám Köztársaság több támadási hullámban vágott vissza Izraelnek, valamint az Egyesült Államoknak a környező országokban található támaszpontjai elleni légicsapásokkal.

Hullottak az amerikai vadászgépek is

De nem ez volt a nap egyetlen vadászgép-katasztrófája. Az Irán ellen indított Epic Fury hadműveletet támogató

három F–15E Strike Eagle típusú amerikai harci repülőgép baráti tűz miatt zuhant le

Kuvaitban hétfőn. „Az amerikai gépeket a kuvaiti légvédelem lőtte le tévedésből” – közölte az amerikai hadsereg térségért illetékes középső parancsnoksága (CENTCOM).

A teljes, hatfős legénység épségben katapultált, megtalálták őket, állapotuk stabil – tudatta a CENTCOM. Az amerikai parancsnokság szerint Kuvait elismerte az incidenst, az okát még vizsgálják.

Az amerikai hadsereg számára, amely körülbelül 13 500 katonát állomásoztat ott, Kuvait fontos logisztikai csomópont a Közel-Keleten. A CNN hírcsatorna közlése szerint a baleset az amerikai Ali al-Szálem légi támaszponttól néhány kilométerre történt.

Kuvaitot és más perzsa-öbölbeli országokat is támadás ért, miután Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai–izraeli légicsapásokban.

A kuvaiti polgári védelem több ellenséges drón elfogását jelentette, amelyek a tenger felől közelítették meg az országot. Közben szemtanúk arról számoltak be a DPA hírügynökségnek, hogy a kuvaiti amerikai nagykövetség fölött füstöt észleltek, a tűz okát azonban egyelőre nem lehetett megállapítani.

A kuvaiti amerikai nagykövetség a közösségi médiában figyelmeztetést adott ki a rakétatámadás és drónok jelentette fenyegetés miatt, és mindenkinek azt tanácsolta, hogy ne menjenek a nagykövetségre. Az amerikai állampolgárokat arra kérték, hogy maradjanak otthon, és legyenek éberek a lehetséges támadások miatt.

