Kiállt a nyilvánosság elé a Mol-vezér: Hernádi Zsolt pontosan megmondta, milyen forgatókönyv vár Magyarországra – "A dízel máris megdrágult 20 százalékkal"

„Egy hete még arról kellett volna beszélni, hogy milyen hatása lesz a magyarországi üzemanyag-ellátásra a Barátság kőolajvezeték leállásának, most az iráni konfliktus jelent új nehézséget” – közölte az ATV Egyenes beszéd című műsorában Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója. A folytatást megjósolhatatlannak nevezte, egyben felvázolta az eddig jelentkezett problémákat.

Hernádi Zsolt szerint az ár kevésbé fontos, mint a biztos ellátás / Fotó: Dömötör Csaba

Tölteni kellene a gáztárolót, de honnan?

Ezek szerint:

Kitört Iránban az a háború, amely mindig is fenyegetett.

Nyitott, hogy hogyan hat a piacra, ha az öbölből nem jut ki az olaj a világpiacra. A Hormuzi-szoros ugyan nincs lezárva, de nem is tanácsos rajta átmenni. A világ olajának 7-8 százaléka van most várakozó állásponton. E várakozás már megjelent az árakban.

A dízel máris megdrágult 20 százalékkal, hiszen a világon felhasznált dízel 16 százalékának a szoroson vezetne át az útja.

A gáz is komolyan drágult, 32 dollárról 40 dollárra.

Katar bejelentette, hogy leállítja az LNG előállítását. Máris hiány lett. Ráadásul az európai föld alatti gáztárolók átlagosan 30 százalékos töltöttségen állnak, már el kellene kezdeni feltölteni őket, de nincs miből. Korábban orosz gázzal lehetett feltölteni, de új orosz szerződést már nem köthetünk, a világpiacról kell vásárolni.

Hernádi Zsolt: az ellátás a fontosabb, az ár a másodlagos

Ha netán ellátási probléma lesz Magyarországon, akkor jövünk majd rá, hogy az ár kevésbé fontos, ha amúgy sincs áru. Áremelés persze lehet az elnök-vezérigazgató szerint, a kockázat jelen esetben az, hogy

lesz-e elég import az európai piacra, amely alapértelmezésben is dízelhiányos.

A felhasznált dízel mintegy 30 százaléka külföldről származott, 2025 januárjáig főleg Oroszországból. Ám ez a forrás már kiesett. „Itt látszik, hogy nem voltak komolyan végiggondolva a szankciók. Egy jól működő rendszerről vágjuk le magunkat, és ebbe a helyzetbe pont akkor kerültünk, amikor megjelent egy háborús konfliktus.”

Mit mutat a műholdkép?

Orbán Viktor ma megosztott két műholdfelvételt, az elsőn a Barátság kőolajvezeték közelében keletkezett tűz látható, a másikon a vezeték, már tűz nélkül.

Önmagában a vezeték nem sérült meg

– szögezte le az erről feltett kérdésre Hernádi Zsolt. Mint elmondta, a tűz kitörésekor az ukránok elkezdték a tárolóból a vezetékbe juttatni az olajat, hogy ne legyen még nagyobb a tűz, és gyorsan vevőt kerestek rá.