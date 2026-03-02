Mindenki készüljön fel a lehető legrosszabbra: most fog csak bedurvulni az iráni háború, Trump figyelmeztette a világot – "Még nem kezdtük el igazán keményen ütni őket"
A „nagy hullám még hátravan” az Irán elleni offenzívában Donald Trump amerikai elnök szerint, aki hétfőn a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: még nem is kezdték el igazán keményen ütni őket.
„Úgy érzem, nagyon jól mennek a dolgok. A világ legerősebb hadserege a miénk, és használjuk is. Mindig is úgy gondoltam, négy hétig fog tartani, most kicsit gyorsabban haladunk a tervezettnél” – mondta Trump.
Az amerikai elnök Jake Tapper műsorvezetőnek adott telefonos interjújában kiemelte, hogy Irán nagyon sok vezetőt, 49 embert vesztett. „Kicsit arrogáns volt részükről, hogy mind egy helyen gyűltek össze. Azt hitték, nem lehet észrevenni őket. De észrevettük őket, teljesen megdöbbentünk” – fogalmazott Trump.
Elmondta: az Egyesült Államoknak nincs tudomása arról, hogy ki lesz Irán új vezetője a szombaton légicsapásokban megölt Ali Hamenei helyett.
Igennel válaszolt az elnök arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok a katonai támadásokon kívül tesz-e többet is azért, hogy az iráni emberek visszavehessék az irányítást a teheráni rezsimtől. „Teszünk. De most azt szeretnénk, hogy mindenki húzza meg magát. Nem biztonságos kint lenni. És kezd még kevésbé biztonságosnak lenni” – tette hozzá az amerikai elnök.
Trump szerint a legnagyobb meglepetés Irán támadása volt a térségben található arab országok, Bahrein, Jordánia, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek ellen. „Meglepetésként ért minket. Mondtuk nekik, megoldjuk mi, de most ők is harcolni akarnak. És agresszívan harcolnak. Eredetileg nagyon kicsit akartak csak beavatkozni, most meg ragaszkodnak ahhoz, hogy beavatkozhassanak” – hangoztatta.
Donald Trump felhívta a figyelmet arra is, hogy a teheráni vezetés nukleáris fenyegetése már egy ideje komoly gondot jelentett a régióban. „Meg kell érteni, hogy évek óta e sötét felleg alatt éltek. Ezért nem lehetett béke” – fűzte hozzá.
Az amerikai elnök elmondta, hogy csapata megpróbált tárgyalni az irániakkal, de „nem tudtunk egyezségre jutni ezekkel az emberekkel”. Hangsúlyozta, hogy minden új ajánlatot a korábbi ajánlatok visszavonásával fogadtak, s nem akartak beleegyezni az urándúsítás leállításába.
Trump egyben bírálta a Barack Obama elnök hivatali ideje alatt született atomalkut, mert ez szerinte három-négy éven belül atomfegyverhez juttatta volna az iráni vezetést. „Bevetették volna Izrael ellen. Talán ellenünk használták volna – vélekedett. – Az a megállapodás rossz volt, egyenes út volt a bombához” – tette hozzá.
Egy másik nyilatkozatban, amelyet a The New York Postnak adott szintén hétfőn, Donald Trump azt mondta, hogy Washington nem habozna szárazföldi csapatokat küldeni Iránba, ha az szükségesnek bizonyulna.
Iráni nemzetbiztonsági tanácsi titkár: az ország felkészült egy elhúzódó háborúra
Irán felkészült egy elhúzódó háborúra - jelentette ki hétfőn Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára.
"Irán, ellentétben az Egyesült Államokkal, felkészült egy hosszan tartó háborúra" - hangoztatta Laridzsáni az X-en. "Ahogy az utóbbi háromszáz évben, úgy most sem Irán kezdett háborút, bátor fegyveres erőink nem vesznek részt semmiféle támadásban, csak védekezésben" - tette hozzá. A magas rangú tisztségviselő szerint az irániak halált megvető bátorsággal fognak védekezni, nem számít, hogy ennek mi lesz az ára, és "az ellenség meg fogja bánni, hogy elszámította magát".
Szombat reggel Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapások végeztek Ali Hamenei ajatollahval, Irán legfőbb politikai és vallási vezetőjével, valamint családjának több tagjával és magas rangú katonai parancsnokokkal. A bombázásnak számos civil is áldozatul esett. Az Iszlám Köztársaság több támadási hullámban vágott vissza Izraelnek, valamint az Egyesült Államoknak közel-keleti támaszpontjai elleni légicsapásokkal.
Maszúd Peszeskján iráni elnök Szejed Madzsid Ibn ar-Rezát nevezte ki hétfőn a védelmi minisztérium ügyvivő vezetőjének amiatt, hogy szintén egy szombati légitámadásban életét vesztette Aziz Naszirzadeh tárcavezető. Ibn ar-Reza mint a Forradalmi Gárda elithadsereg egyik dandártábornoka korábban Naszirzadeh helyettese volt - ismertette az IRNA iráni hírügynökség.
A Forradalmi Gárda hétfői közlése szerint az Egyesült Államokhoz és Izraelhez kapcsolódó több mint ötszáz katonai és hatvan stratégiai célpontra mértek csapást a régióban. Az iráni elitalakulat szerint több mint hétszáz drónt vetettek be és rakéták százait lőtték ki a célpontok ellen.