Idén érthető okokból kicsit később fedte fel a Sziget Fesztivál, hogy kikkel erősíti a következő évi szezont, de most végre megérkezett a fellépők első listája. A sztárok között olyan nagy nevek találhatók, mint Dom Dolla, akiért világszerte utaznak Ibizára, a Twenty One Pilots és Florence + the Machine is.

Ezek a sztárok jönnek jövőre a Szigetre koncertezni – itt vannak az első fellépők / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az idei felhozatal két legizgalmasabb neve kétségkívül Dijon és a mindössze húszéves Sombr, aki az elmúlt hónapokban szinte a semmiből lett a TikTok egyik legfelkapottabb előadója. És ez még csak a kezdet: a Hajógyári-szigetre most először érkezik Bbno$, a Budapest Parkból sokaknak ismerős Tash Sultana, valamint a tavalyi Eurovízión Horvátországot reprezentáló mémfenomén, Baby Lasagna is. Színpadra lép a frissen bemutatkozó Tomora duó – Aurora és a Chemical Brothers egyik tagjának új közös projektje –, illetve érkezik

az elektronikus zene egyik örök hivatkozási pontja, az Underworld,

valamint a skót alternatív rockszíntér meghatározó együttese, a Biffy Clyro. A punk és powerpop rajongói sem maradnak üres kézzel: jön az essexi Bad Nerves, valamint a brightoni női energiabomba, a Lambrini Girls.

A felhozatal másik váratlan szereplője Paris Paloma, aki az elmúlt években az indie műfaj egyik kiemelkedő előadója lett. A sötét tündérmeséket idéző dalai egyszerre személyesek és politikusak (mint a Labour), melyek sokszor komoly visszhangot kaptak, és a közönsége egyfajta generációs üzenetként is tekint rájuk.

A hazai mezőnyt pedig olyan fellépők erősítik, mint Sisi, az Elefánt és a Makrohang.

Nehezen indult a 2026-os Sziget Fesztivál szervezése

A Sziget Fesztivál körüli bizonytalanság egyáltalán nem tette lehetővé a program eddigi összeállítását. Kádár Tamás, a fesztivál vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy november közepére kell eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-os Sziget Fesztiválon gondolkodni. A Super Early Bird Fesztivál bérleteket pár hete el is kezdték értékesíteni.

A Sziget Fesztivál a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Super Early Bird 48 órás szakaszában 65 százalékkal több jegyet adtak el, mint a tavalyi hasonló jegyakcióban, és „azóta is szépen fogynak a bérletek”.

Január közepén elindul majd az a kedvezményes diákbérlet, amely a fővárossal való megegyezésünk része volt. Idén mindenképp az a célunk, hogy a bérleteladásainkat szignifikánsan tudjuk növelni

– közölte a Sziget. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője úgy számolt, hogy a megállapodás értelmében egy diákbérlettel rendelkező tanuló teljes árú 157 ezer forint helyett 78 500 forintért tud majd venni Sziget-bérletet.