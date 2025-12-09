Deviza
EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.37 -0.22% CHF/HUF408.66 -0.2% PLN/HUF90.7 -0.08% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12% EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.37 -0.22% CHF/HUF408.66 -0.2% PLN/HUF90.7 -0.08% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,407.61 +0.48% MTELEKOM1,744 -0.57% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,183.74 +0.06% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,365.37 +0.75% BUX108,407.61 +0.48% MTELEKOM1,744 -0.57% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,183.74 +0.06% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,365.37 +0.75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fesztivál
Sziget
Florence
Sziget fesztivál
koncert

Ezek a sztárok jönnek jövőre a Szigetre koncertezni – itt vannak az első fellépők

Megérkezett a jövő évi fellépők első listája, és a Sziget már most komoly nevekkel készül a következő szezonra. A Sziget Fesztivál idei bejelentése később érkezett a szokásosnál, de a felsorolásban nemcsak világsztárok szerepelnek, hanem több, a nemzetközi színtéren frissen berobbant előadó is. Florence + the Machine, a Twenty One Pilots és Dom Dolla mellett számos izgalmas újonc is érkezik, mint Dijon, és Sombr.
VG
2025.12.09, 10:39
Frissítve: 2025.12.09, 11:21

Idén érthető okokból kicsit később fedte fel a Sziget Fesztivál, hogy kikkel erősíti a következő évi szezont, de most végre megérkezett a fellépők első listája. A sztárok között olyan nagy nevek találhatók, mint Dom Dolla, akiért világszerte utaznak Ibizára, a Twenty One Pilots és Florence + the Machine is.

Ezek a sztárok jönnek jövőre a Szigetre koncertezni – itt vannak az első fellépők
Ezek a sztárok jönnek jövőre a Szigetre koncertezni – itt vannak az első fellépők / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az idei felhozatal két legizgalmasabb neve kétségkívül Dijon és a mindössze húszéves Sombr, aki az elmúlt hónapokban szinte a semmiből lett a TikTok egyik legfelkapottabb előadója. És ez még csak a kezdet: a Hajógyári-szigetre most először érkezik Bbno$, a Budapest Parkból sokaknak ismerős Tash Sultana, valamint a tavalyi Eurovízión Horvátországot reprezentáló mémfenomén, Baby Lasagna is. Színpadra lép a frissen bemutatkozó Tomora duó – Aurora és a Chemical Brothers egyik tagjának új közös projektje –, illetve érkezik 

az elektronikus zene egyik örök hivatkozási pontja, az Underworld

valamint a skót alternatív rockszíntér meghatározó együttese, a Biffy Clyro. A punk és powerpop rajongói sem maradnak üres kézzel: jön az essexi Bad Nerves, valamint a brightoni női energiabomba, a Lambrini Girls

A felhozatal másik váratlan szereplője Paris Paloma, aki az elmúlt években az indie műfaj egyik kiemelkedő előadója lett. A sötét tündérmeséket idéző dalai egyszerre személyesek és politikusak (mint a Labour), melyek sokszor komoly visszhangot kaptak, és a közönsége egyfajta generációs üzenetként is tekint rájuk. 

A hazai mezőnyt pedig olyan fellépők erősítik, mint Sisi, az Elefánt és a Makrohang.

Nehezen indult a 2026-os Sziget Fesztivál szervezése

A Sziget Fesztivál körüli bizonytalanság egyáltalán nem tette lehetővé a program eddigi összeállítását. Kádár Tamás, a fesztivál vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy november közepére kell eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-os Sziget Fesztiválon gondolkodni. A Super Early Bird Fesztivál bérleteket pár hete el is kezdték értékesíteni.

A Sziget Fesztivál a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Super Early Bird 48 órás szakaszában 65 százalékkal több jegyet adtak el, mint a tavalyi hasonló jegyakcióban, és „azóta is szépen fogynak a bérletek”.

Január közepén elindul majd az a kedvezményes diákbérlet, amely a fővárossal való megegyezésünk része volt. Idén mindenképp az a célunk, hogy a bérleteladásainkat szignifikánsan tudjuk növelni

– közölte a Sziget. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője úgy számolt, hogy a megállapodás értelmében egy diákbérlettel rendelkező tanuló teljes árú 157 ezer forint helyett 78 500 forintért tud majd venni Sziget-bérletet.

Gerendai Károly, a Sziget alapítója elárulta, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogják finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.

A szervezők a Világgazdasággal közölték, hogy folynak erről az egyeztetések. A költségvetéssel kapcsolatban egyelőre annyit tudnak elmondani, hogy nagyságrendileg az előző évekhez hasonló kiadásokkal számolnak. Terveik szerint jelentős strukturális változások is várhatók a programkínálatban. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu