Megnyílik a pénzcsap a kkv-k számára – mesés összegre pályázhatnak a hazai cégek

Márciustól indul a munkakörülmények fejlesztését célzó pályázat második szakasza, melynek keretében további 1,857 milliárd forint jut a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) támogatására – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A program keretében további 1,8 milliárd forint a hazai kkv-k támogatására / Fotó: Shutterstock

A szaktárca ismertette, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében megvalósításra kerülő GINOP_PLUSZ-3.2.5-24-2024-00001 „Munkakörülmények fejlesztése” elnevezésű kiemelt projektre fordítandó 8,610 milliárd forint összegű vissza nem térítendő támogatást társfinanszírozás keretében az Európai Szociális Alap+, valamint Magyarország költségvetése biztosítja.

Kiemelték, hogy a második szakaszban, március 16-ától további mintegy 1,857 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatás válik elérhetővé mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium és a fővárosi- illetve vármegyei kormányhivatalok gondozásában a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az NGM szerint a 8,610 milliárd forintos európai uniós támogatás segítségével a kormány segíti a munkáltatókat a munkavédelem magasabb szintjét lehetővé tevő korszerűbb technológiák, védelmi rendszerek, munkavédelmi eszközök beszerzésében és a kapcsolódó műszaki feltételek biztosításában. A továbbadott támogatás 2025-2026-os évekre rendelkezésre álló teljes kerete 4,500 milliárd forint, melynek 65 százaléka a négy leghátrányosabb helyzetű régióban kerül meghirdetésre.

Jelentős összegekre pályázhatnak a magyar kkv-k

A továbbadott támogatás igényelhető minimális összege 500 ezer, maximális összege 20 millió forint lesz. Az igényelhető támogatás mértéke legfeljebb 1 000 000 forint / fejlesztéssel érintett munkavállaló értékű. A beszerezni kívánt munkavédelmi szint emelését célzó eszközönként maximálisan 2 000 000 forint támogatás nyújtható.

A projekt által nyújtott továbbadott támogatásra vonatkozó kérelmeket a vállalkozások a 2. szakaszban 2026. március 16-ától nyújthatják majd be a vármegyei kormányhivatalok részére. A fejlesztések megvalósítására rendelkezésre álló idő: a hatósági szerződés megkötésétől számított 6 hónap. A támogatás kereteit, részleteit az ügyfélszolgálatok elérhetőségeit a Kormány Foglalkoztatási portálján elérhető Hirdetmény tartalmazza.