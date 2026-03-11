Egy órán belül házhoz szállít az egyik magyarországi kereskedelmi lánc, az összes boltjára kiterjesztette a szolgáltatást

Tovább bővül az Auchan és a foodora együttműködése: míg 2025 decemberében négy Auchan áruházban indult el a foodora házhozszállítási szolgáltatása, addig idén januárban és februárban a többi áruház is csatlakozott. Március elejére tehát a foodora már mind a 24 Auchan áruházból biztosítja a gyors, kényelmes házhozszállítást az országban.

Az Auchan fúziót alkot a foodorával, hogy a vásárlók 60 percen belül friss zöldséghez és gyümölcshöz jussanak / Fotó: Auchan

Az Auchan ezzel a lépéssel országszerte a lehető legszélesebb vásárlói igényeket kívánja lefedni: a gyors házhozszállítást választóktól a teljes körű online bevásárlást előnyben részesítőkig.

Az Auchan emellett továbbra is működteti saját e-kereskedelmi szolgáltatását, amely több mint 20 000 termékből álló választékot kínál. A foodorával indított gyorskereskedelmi szolgáltatás kiegészítő lehetőségként jelenik meg, akár 60 percen belüli kiszállítással. A foodorán a legfontosabb élelmiszerek mellett szezonális ajánlatok és egyéb, nem élelmiszer jellegű termékek is elérhetők, mint például

konyhai eszközök vagy társasjátékok.

„Meglévő szolgáltatásainkat új partnerünkkel, a foodorával egészítjük ki, így eltérő kiszállítási zónákat lefedve, minden áruház környékén, még több vásárlóhoz juttathatjuk el termékeinket gyorsan és kényelmesen. A gyorskereskedelmi csatornák legnépszerűbb termékei a friss zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, a tejtermékek és sajtok, üdítők, valamint snackek. Különösen azoknak ideális ez a szolgáltatás, akik nap közben vagy rövid időn belül szeretnék beszerezni a legszükségesebbeket, ugyanakkor webáruházunk továbbra is elérhető marad teljes, közel 20 000 termékből álló kínálatával” – mondta el Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója.

Mindent egy helyen, gyors kiszállítással az Auchanból

„A gyors és kényelmi szolgáltatások iránti igény folyamatosan növekszik: a növekedésünk az élelmiszer- és kiskereskedelmi szegmensben messze felülmúlja a hagyományos ételkiszállításét. Jelentős mérföldkő, hogy az Auchan mind a 24 hazai üzlete elérhetővé vált a foodora platformján, mivel ez több választási lehetőséget jelent a megrendelőink számára és nagyobb növekedési lehetőséget az Auchan számára” – mondta Garay Péter, a foodora Magyarország ügyvezetője.