Noha a Hormuzi-szoros háború miatti blokádja mintegy 20 százalékkal visszaveti a világ kőolajszállítását, ez sem indokolja egyáltalán az Oroszország elleni szankciók feloldását – jelentette ki szerdán a hét legfejlettebb ipari ország (G7-) vezetői nevében Emmanuel Macron francia elnök videokonferenciájuk után.

Súlyos döntés született: ítéletet mondtak a világ urai az orosz olaj visszaengedéséről – ehhez Putyinnak is lesz egy-két szava / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

„A G7 rendkívüli videokonferenciáján egyetértés volt abban, hogy nem kell megváltoztatnunk az Oroszországgal kapcsolatos álláspontunkat, és folytatnunk kell erőfeszítéseinket Ukrajna érdekében” – mondta a francia államfő, aki most az Egyesült Államokat, Kanadát, Franciaországot, Nagy-Britanniát, Németországot, Olaszországot és Japánt tömörítő országcsoport soros elnöke.

Macron hozzátette, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) döntése, amellyel rekordmennyiségű – 400 millió hordónyi – kőolajtartalékot szabadított fel, Franciaország esetében 14,5 millió hordó felszabadítását jelenti.

Emmanuel Macron közölte:

sem a partner, sem a saját felderítő szolgálatok nem erősítették meg, hogy Irán tengeri aknákat telepítene a Hormuzi-szorosban.

Hozzátette: súlyos döntés volna Teherán részéről az aknatelepítés.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Irán „példa nélküli katonai következményeknek tenné ki magát”, ha aknákat helyezne el a de facto iráni ellenőrzés alatt lévő Hormuzi-szorosban. Röviddel később az amerikai hadsereg közölte, hogy megsemmisített tizenhat iráni aknarakó hajót a szoros közelében.

A francia elnök figyelmeztetett: Irán katonai képességei nem szűntek meg teljesen az amerikai és izraeli légitámadások következtében, és ezért arra kérte Donald Trumpot, hogy „tisztázza végső céljait, valamint azt, hogy az Egyesült Államok milyen ütemben akarja végrehajtani tervezett hadműveleteit”.

„Bár jelentősen csökkent az iráni ballisztikusrakéta-kapacitás, (Teherán) továbbra is támadja a térség több országát, tehát a kapacitásai nem csökkentek a nullára” – hangsúlyozta.

Irán már a 200 dolláros horror oljaárról beszél

Nem sokkal a G7 döntése előtt Irán figyelmeztetést küldött:

a térség destabilizálása akár hordónként 200 dolláros olajárhoz is vezethet,

különösen a Hormuzi-szoros körüli harcok miatt. A világ olajszállításának mintegy ötöde ezen az útvonalon halad át, amelynek blokádja már most súlyos ellátási zavarokat okoz. A Nemzetközi Energiaügynökség ezért rekordméretű, 400 millió hordós stratégiai tartalék felszabadítását javasolta, bár ez is csak részben pótolhatná a kieső szállításokat. A piac egyelőre viszonylag nyugodt maradt, de a konfliktus elhúzódása komoly kockázatot jelent a világgazdaság számára.