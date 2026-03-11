A golfpályáktól a drónokig: különös tőzsdei kerülővel jön a Trumpok új üzlete

Eric Trump és Donald Trump Jr., az amerikai elnök fiai egy olyan új drónvállalatot vettek pártfogásukba, amely betömné azt a piaci rést, amelyet a kormányzat kínai drónok kitiltása hagyott maga után – tudta meg a The Wall Street Journal.

Új családi biznisz van láthatáron Donald Trumpéknál: beszálltak a drónbizniszbe / Fotó: Evelyn Hockstein / Reuters(Képünk illusztráció)

A szóban forgó vállalat a floridai, felvásárlásokkal növekedő Powerus dróncég, ami összeolvad a Aureus Greenway Holding tőzsdén jegyzett, golfpályákat birtokló holdingvállalattal, amelyet szintén a Trumpok támogatnak. A fordított egyesülés után a tavaly alapított Powerus részvényeivel a következő hónapokban a Nasdaq tőzsdén kereskedhetnek.

Donald Trump családja vállalati összefonódásokkal válhat domináns szereplővé a dróngyártásban

A vállalat közlése szerint az ügylet befektetői között szerepel a Trumpok egyik befektetési eszköze, az American Ventures, valamint az Unusual Machines, egy drónalkatrészekkel foglalkozó cég, amelyben Donald Trump Jr. részvényes és az igazgatótanács tanácsadó testületének tagja. A Powerus az Unusual Machines ügyfele is.

A Powerus szerint a tranzakcióban részt vesz a Trump fivérek által támogatott Dominari Securities befektetési bank is, amely korábban a család kriptdevizás ügyleteiben is közreműködött. Ezenfelül a Korea Climate & Governance Improvement Fund vagyonkezelő 50 millió dollárt fektetett be.

Az üzleti lap úgy tudja, hogy Eric Trump emellett izraeli Xtend dróngyártóba is befektet egy 1,5 milliárd dolláros ügylet részeként, hogy a céget tőzsdére vigyék a JFB Constructionnel való egyesüléssel.

Mindez azt jelenti, hogy Donald Trump amerikai elnök szűkebb családja szerves része lesz a dróngyártás többmilliárd dolláros ágazatában.

A jövő pedig igen kecsegtető, mivel a kereskedelmi háborúban bevezetett amerikai vámok miatt a külföldi termékek kiszorulnak a hazai piacról.

A Pentagon adhatja a Powerus zsíros megrendeléseit

A drónok egyik nagy felvásárlója maga az amerikai állam: a Pentagon a kisméretű drónokat nagy számban és gyorsan vezetné be a katonai eszközei állományába. A védelmi minisztérium Drone Dominance programja 2027-ig 1,1 milliárd dollárt szán több százezer amerikai eszköz beszerzésére. A Pentagon célja, hogy ösztönözze a hazai gyártást a Kína dominálta ágazatban.