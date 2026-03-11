A golfpályáktól a drónokig: különös tőzsdei kerülővel jön a Trumpok új üzlete
Eric Trump és Donald Trump Jr., az amerikai elnök fiai egy olyan új drónvállalatot vettek pártfogásukba, amely betömné azt a piaci rést, amelyet a kormányzat kínai drónok kitiltása hagyott maga után – tudta meg a The Wall Street Journal.
A szóban forgó vállalat a floridai, felvásárlásokkal növekedő Powerus dróncég, ami összeolvad a Aureus Greenway Holding tőzsdén jegyzett, golfpályákat birtokló holdingvállalattal, amelyet szintén a Trumpok támogatnak. A fordított egyesülés után a tavaly alapított Powerus részvényeivel a következő hónapokban a Nasdaq tőzsdén kereskedhetnek.
Donald Trump családja vállalati összefonódásokkal válhat domináns szereplővé a dróngyártásban
A vállalat közlése szerint az ügylet befektetői között szerepel a Trumpok egyik befektetési eszköze, az American Ventures, valamint az Unusual Machines, egy drónalkatrészekkel foglalkozó cég, amelyben Donald Trump Jr. részvényes és az igazgatótanács tanácsadó testületének tagja. A Powerus az Unusual Machines ügyfele is.
A Powerus szerint a tranzakcióban részt vesz a Trump fivérek által támogatott Dominari Securities befektetési bank is, amely korábban a család kriptdevizás ügyleteiben is közreműködött. Ezenfelül a Korea Climate & Governance Improvement Fund vagyonkezelő 50 millió dollárt fektetett be.
Az üzleti lap úgy tudja, hogy Eric Trump emellett izraeli Xtend dróngyártóba is befektet egy 1,5 milliárd dolláros ügylet részeként, hogy a céget tőzsdére vigyék a JFB Constructionnel való egyesüléssel.
Mindez azt jelenti, hogy Donald Trump amerikai elnök szűkebb családja szerves része lesz a dróngyártás többmilliárd dolláros ágazatában.
A jövő pedig igen kecsegtető, mivel a kereskedelmi háborúban bevezetett amerikai vámok miatt a külföldi termékek kiszorulnak a hazai piacról.
A Pentagon adhatja a Powerus zsíros megrendeléseit
A drónok egyik nagy felvásárlója maga az amerikai állam: a Pentagon a kisméretű drónokat nagy számban és gyorsan vezetné be a katonai eszközei állományába. A védelmi minisztérium Drone Dominance programja 2027-ig 1,1 milliárd dollárt szán több százezer amerikai eszköz beszerzésére. A Pentagon célja, hogy ösztönözze a hazai gyártást a Kína dominálta ágazatban.
Az amerikai drónpiac erősen töredezett: sok kicsi cég többnyire a védelmi beszerzések egy szeletéért versenyez, bevételük pedig alacsony.
Andrew Fox, a Powerus vezérigazgatója szerint a Powerus számára a fordított egyesülés hozzáférést biztosít a nyilvános tőkepiacokhoz, ami megteremti a gyártási volumen növeléséhez és további cégek felvásárlásához szükséges finanszírozást.
A Powerus az elmúlt fél évben három kisebb vállalat felvásárlásával kezdett légi és tengeri drónokat értékesíteni.
A vállalat célja, hogy havonta több mint 10 000 drónt legyártson. Ez a mennyiség több, mint amit szinte bármely más amerikai dróngyártó előállít, és még jócskán több annál, mint amennyit a védelmi minisztérium eddig bármikor is vásárolt.
A Powerus társalapítója az a Brett Velicovich, aki az amerikai hadseregnél a különleges műveleti erőknél dolgozott. Ő korábban dróncégeknek adott tanácsot az Egyesült Államokban és Ukrajnában.
Velicovich elmondta, hogy
már dolgoznak olyan üzleteken, amelyekkel ukrán dróncégeket vásárolnának fel, vagy licencelnék a technológiájukat. Így az ukrán tudás alapján az eszközöket az Egyesült Államokban gyártanák le és értékesítenék, csak más márkanév alatt.
Ez több ukrán cégnek is jól jöhet, mivel nehezen tudnak exportálni, míg az amerikai hadsereg is profitálhat belőle, mivel a republikánus vezetés alatt az Egyesült Államok hazai gyártású fegyverek megvételére fektet hangsúlyt.
Európa megkapta, amit akart: teleszórják ukrán technikával a NATO-tagállamokat - már a szomszédunkig érnek a szálak
Ukrajna a háború kényszere alatt dróngyárrá vált, évente 4 millió pilóta nélküli járművet gyártanak az országban. A fronton tesztelt, olcsó és gyorsan fejleszthető drónjaik átírták a nyugati hadviselést, Európa nagy lendülettel igyekszik megszerezni az ukrán dróntechnológiát.