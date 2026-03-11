Deviza
Szerbiában pánikvásárlásról cikkeznek, a forgalom azonban csak enyhén emelkedett

Szerbiában egy most közzétett rendelet szerint a benzin literje legfeljebb 184 dinárba kerül, a dízel literje pedig 203 dinárba. Az államfő azt is bejelentette, hogy a kormány a következő hét napban kidolgozza azokat az intézkedéseket, amelyekkel segíteni kívánják a polgárokat és a gazdaságot, valamint fékezni próbálják az inflációt Szerbiában.
Tóth Péter, Vajdaság
2026.03.11, 21:13

Szerbiában a kereskedelmi minisztérium egy jó ideje már péntekenként teszi közzé a maximális üzemanyagárakat. Ez eddig működött, nem volt hiány, egyes kutakon a hűségkártyával rendelkezők még 1-3 dináros kedvezményt is kaptak literenként. 

Szerbiában NIS Gazprom benzinkút
Szerbiában pánikvásárlásról cikkeznek, a forgalom azonban csak enyhén emelkedett / Fotó: AFP

A most közzétett rendelet szerint a benzin literje legfeljebb 184 dinárba kerül, a dízel literje pedig 203 dinárba. Az új árak egy héten át érvényesek délután 3 órától kezdődően. Aleksandar Vučić a korábbiaktól eltérően a rendelet közzététele előtt sejtette, hogy jó eséllyel legfeljebb három dinárral emelkedhet az üzemanyag ára Szerbiában. A szerb államfő azt is hozzátette, hogy a piaci körülmények alapján az üzemanyag kiskereskedelmi ára akár 15–20 dinárral is nőhetne. A kormány azonban végül valóban úgy döntött, hogy a drágulás most legfeljebb három dinár lehet literenként. Az államfő azt is bejelentette, hogy a kormány a következő hét napban kidolgozza azokat az intézkedéseket, amelyekkel segíteni kívánják a polgárokat és a gazdaságot, valamint fékezni próbálják az inflációt, és ez az üzemanyagpiac szabályozására is kiterjed. 

A szerb lapok, főleg az ellenzéki beállítottságúak 

  • arról kezdtek el cikkezni, hogy a polgárok megrohanták a töltőállomásokat, készleteket kezdenek felhalmozni. 
  • Milan Rakić, a magánbenzinkutak tulajdonosainak egyesületének elnöke ezt csak részben erősítette meg. 
  • A polgárok további drágulástól való félelme miatt meg is növekedett a forgalom 15-20 százalékkal. 

Valójában a helyzet az, hogy nem látni sorokat a kutakon. 

Szerbiában a gazdák halmoznak fel készleteket

Rakić a Danasnak nyilatkozva arra is rámutatott, hogy láthatóan a gazdák halmoznak fel készleteket. A mezőgazdasági termelők ilyenkor a tavaszi munkálatokra készülnek, illetve meg is kezdték azt, így ez akár szokványos jelenségnek is tekinthető, hogy több üzemanyagot vásárolnak. 

Rakić arra is rámutatott, hogy Szerbiában az árakat a genovai tőzsde kőolajszármazék-jegyzéseihez igazítják, nem pedig a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) termelési árához, ahonnan viszont a kutak többségét ellátják. Rakić azonban úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzet a világpiacon nem feltétlenül vezet hosszú távon drasztikus áremelkedéshez. 

Az ellátási útvonalak átrendeződnek, és új elosztás alakul ki a világpiacon.  Nem gondolom, hogy hosszú távon nagy zavarok lesznek

 – mondta.

 Dubravka Đedović Handanović energetikai miniszter is azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi árak alacsonyabbak annál, amit a piaci mozgások indokolnának. A dízelnek 224 dinárba, a benzinnek 191 dinárba kellene kerülni, de azon dolgoznak, hogy a jövőben is megvédjék a fogyasztókat a drasztikus áremelkedésektől. 

