Deviza
EUR/HUF387,45 +0,39% USD/HUF335,46 +0,91% GBP/HUF449,03 +0,67% CHF/HUF429,55 +0,6% PLN/HUF91,13 +0,74% RON/HUF76,13 +0,39% CZK/HUF15,89 +0,41% EUR/HUF387,45 +0,39% USD/HUF335,46 +0,91% GBP/HUF449,03 +0,67% CHF/HUF429,55 +0,6% PLN/HUF91,13 +0,74% RON/HUF76,13 +0,39% CZK/HUF15,89 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közel-keleti válság
Hormuzi-szoros
teherhajó
Kína
Irán
kereskedelem

Fordulat a Hormuzi-szorosban, még nagyobb a baj: már a kínai tankerhajók is menekülnek – nem mernek többé Irán közelébe menni

Tengeri szakértők szerint a kínai hajók korábban kevésbé számítottak célpontnak. A Hormuzi‑szoros azonban az közel-keleti háború miatt szinte teljesen hajózhatatlanná vált, és már Irán szövetségesei sincsenek biztonságban a vizeken.
VG
2026.03.11, 21:55

Egy kínai tulajdonú teherhajó a Hormuzi‑szoros közelében hirtelen visszafordult, miután egy másik hajót találat ért az iráni vizeken. A Heilan Journey hajó irányt változtatott és az Egyesült Arab Emírségek felé vette az útját, miután a térségben emelkedett a fuvarozók elleni támadások száma.

Irán, háború, konfliktusHormuzi-szoros lezárás blokádolaj, olajpiac olajszállítás Hormuzi‑szoros
A Hormuzi‑szoros már a kínai teherhajók számára sem biztonságos / Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

Kína érdekeltségébe tartozó teherhajó, a Heilan Journey váratlanul irányt változtatott a Hormuzi‑szoros felé tartó útján, és visszafordult az Arab‑öböl partjai felé. 

A manőver közvetlenül azt követően történt, hogy egy másik, előtte haladó hajót rakétatalálat ért a vitatott geopolitikai térségben.

A hajózási információs platform, a MarineTraffic adatai szerint a teherhajó mindössze másfél-két órával az incidens után megfordult, és az Egyesült Arab Emírségek partjai felé vette az irányt. A Heilan Journey korábban szaúd‑arábiai kikötőből indult, és értékes rakományt vett fel, amelyet a stratégiailag kulcsfontosságú szoroson keresztül akart átszállítani.

A térségben szolgáló hajók eddig viszonylag kevés közvetlen támadásnak voltak kitéve, különösen azok, amelyek kínai tulajdonban vannak. Elemzők szerint ennek oka az volt, hogy a hajók tulajdonosi és legénységi jelzései csökkenthették a célponttá válás kockázatát az iráni fegyveres csoportok részéről. Ennek megfelelően több hajó is úgy módosította az azonosító jelzéseit, hogy „kínai” státuszt tüntessen fel, abban bízva, hogy az csökkenti a támadás esélyét.

Már senki sincs biztonságban a Hormuzi‑szorosban

A most visszafordult Heilan Journey jelzése azonban kifejezetten így is módosult: a fedélzeten közölt adatok szerint „kínai tulajdonos és legénység" szerepelt a hajó azonosításában. Mindez arra utal, hogy a hajó saját biztonsága érdekében ilyen intézkedést tett, de a kialakult helyzet még így is elég komoly aggodalomra adott okot a kapitány és a hajó irányítói számára.

A Hormuzi‑szoros a világ egyik legforgalmasabb tengeri szállítási útvonala; a globális olaj‑ és gázipar jelentős részét ezen keresztül bonyolítják, így minden fennakadás vagy fegyveres konfliktus súlyos következményekkel járhat mind az áruszállítás, mind a nemzetközi politikai helyzet szempontjából.

Áttört egy óriási tankhajó a Hormuzi-szoroson, zseniális trükkel verte át az iráni rakétákat: máris több tanker leutánozza – Kína áll a háttérben

Az iráni háború miatt továbbra is kockázatos a Hormuzi-szoros. Az olajszállító hajók többsége a Perzsa-öbölben vesztegel. Vannak azonban, akik csellel próbálnak átjutni.

 

Energiaválság

Energiaválság
1213 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu