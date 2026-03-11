Fordulat a Hormuzi-szorosban, még nagyobb a baj: már a kínai tankerhajók is menekülnek – nem mernek többé Irán közelébe menni

Egy kínai tulajdonú teherhajó a Hormuzi‑szoros közelében hirtelen visszafordult, miután egy másik hajót találat ért az iráni vizeken. A Heilan Journey hajó irányt változtatott és az Egyesült Arab Emírségek felé vette az útját, miután a térségben emelkedett a fuvarozók elleni támadások száma.

A Hormuzi‑szoros már a kínai teherhajók számára sem biztonságos / Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

Kína érdekeltségébe tartozó teherhajó, a Heilan Journey váratlanul irányt változtatott a Hormuzi‑szoros felé tartó útján, és visszafordult az Arab‑öböl partjai felé.

A manőver közvetlenül azt követően történt, hogy egy másik, előtte haladó hajót rakétatalálat ért a vitatott geopolitikai térségben.

A hajózási információs platform, a MarineTraffic adatai szerint a teherhajó mindössze másfél-két órával az incidens után megfordult, és az Egyesült Arab Emírségek partjai felé vette az irányt. A Heilan Journey korábban szaúd‑arábiai kikötőből indult, és értékes rakományt vett fel, amelyet a stratégiailag kulcsfontosságú szoroson keresztül akart átszállítani.

A térségben szolgáló hajók eddig viszonylag kevés közvetlen támadásnak voltak kitéve, különösen azok, amelyek kínai tulajdonban vannak. Elemzők szerint ennek oka az volt, hogy a hajók tulajdonosi és legénységi jelzései csökkenthették a célponttá válás kockázatát az iráni fegyveres csoportok részéről. Ennek megfelelően több hajó is úgy módosította az azonosító jelzéseit, hogy „kínai” státuszt tüntessen fel, abban bízva, hogy az csökkenti a támadás esélyét.

Már senki sincs biztonságban a Hormuzi‑szorosban

A most visszafordult Heilan Journey jelzése azonban kifejezetten így is módosult: a fedélzeten közölt adatok szerint „kínai tulajdonos és legénység" szerepelt a hajó azonosításában. Mindez arra utal, hogy a hajó saját biztonsága érdekében ilyen intézkedést tett, de a kialakult helyzet még így is elég komoly aggodalomra adott okot a kapitány és a hajó irányítói számára.

A Hormuzi‑szoros a világ egyik legforgalmasabb tengeri szállítási útvonala; a globális olaj‑ és gázipar jelentős részét ezen keresztül bonyolítják, így minden fennakadás vagy fegyveres konfliktus súlyos következményekkel járhat mind az áruszállítás, mind a nemzetközi politikai helyzet szempontjából.