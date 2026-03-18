Európa még nagyobb bajba került: tíz százalékot dobott az árakon, hogy lőtték a South Pars-mezőt – itt a lista a további potenciális célpontokról

Ledőlt az energiatermelő létesítményeket védő tabu, ami rossz hír az öreg kontinensnek. Az európai gázár közel tíz százalékot emelkedett a háborús hírek hatására.
K. B. G.
2026.03.18., 15:41

Jelentős eszkaláció történt az iráni háborúban, miután szerdán támadás érte a perzsa ország egyik legnagyobb földgázmezőjét, ami után Teherán más energetikai létesítmények elleni válaszcsapásokat helyezett kilátásba.

A South Pars iráni gázmező elleni támadás után kilőtt az európai gázár / Fotó: NurPhoto via AFP

Ledőlt egy tabu, kilőtt a gázár

A háború korábbi szakaszában az energiatermelő létesítmények elleni támadások tabunak számítottak, még ha így sem kerülték el az elfogott drónok és rakéták lezuhanó törmeléke okozta károkat. Az olaj- és gázipari termelőegységek elleni közvetlen csapások azonban új helyzetet teremthetnek, így nem csoda, hogy a piaci reakciók is hevesek voltak.

A hírek hatására az egyik legnagyobb mozgást az európai piacot meghatározó holland TTF gáztőzsdén óriásit ugrott a nyersanyag ára, a támadás előtti 50 euró/megawattóra szintről szinte azonnal közel 55 euróig kúszott az árfolyam. Irán ugyanis békeidőben Törökország számára is szállít földgázt, ami veszélybe kerülhet a létesítmények elleni támadás hatására. Ezentúl 

az iráni fenyegetések célpontjai között az Egyesült Arab Emírségekben található gázmezők is szerepeltek.

Ugyanakkor a Hormuzi-szoros blokádja miatt a térség gáztermelése jelenleg egyébként sem jut el a világpiacra, ám az iparági létesítmények jelentős károkat szenvedhetnek, így tovább hiányozhatnak a korábban reméltnél a világpiacról.

Irán állítása szerint az Egyesült Államok és Izrael légi csapást hajtott végre a Perzsa-öbölben található, a világ egyik legnagyobb földgázmezőjének számító South Pars ellen. A támadást egyelőre nem erősítette meg sem az Egyesült Államok, sem Izrael, viszont a február 28-án kirobbant iráni konfliktus kezdete óta ez lenne az első alkalom, hogy közvetlenül a kitermelési infrastruktúrát éri csapás. A mező Katarral közös geológiai képződmény része, amely a katari Északi Mező néven ismert.

Nem csak a South Parst érte támadás

A Bloomberg beszámolói szerint a térségben zajló katonai akciók gyorsan átterjedtek más országokra is. Irán újabb rakéta- és dróntámadásokat indított az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Kuvait ellen, miközben Izrael és az Egyesült Államok folytatta az iráni célpontok elleni műveleteket. A kölcsönös csapások nemcsak katonai, hanem gazdasági értelemben is eszkalációt jelentenek: iráni nyilatkozatok szerint a konfliktus „teljes körű gazdasági háborúvá” alakulhat.

Teherán egy listát is közzétett azokról az energetikai létesítményekről, amelyeket potenciális célpontként kezel. Ezek között szerepelnek 

  • katari finomítók és petrolkémiai üzemek, 
  • szaúdi és emirátusi létesítmények, 
  • köztük az Egyesült Arab Emírségek egyik jelentős gázmezője is. 

Bár több érintett üzemet már elővigyázatosságból leállítottak, egy esetleges komolyabb károsodás hosszabb távon is visszafoghatja a kitermelést.

