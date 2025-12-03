Rendkívüli: vége az orosz-amerikai tárgyalásnak Ukrajnáról, Putyinnak nagyon nem tetszik pár dolog – új béketervet küldött Trump, Zelenszkij hiába várja, Whitkoff hazamegy

Befejeződtek Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja közötti tárgyalások. A Kremlben tartott találkozón az amerikai oldalról részt vett Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is, míg az orosz oldalról Jurij Usakov, Oroszország amerikai nagykövete és Kirill Dmitrijev, az elnök különmegbízottja, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője. A tárgyalások után Jurij Usakov adott sajtótájékoztatót az orosz Interfax hírügynökségnek, amelyben elárult néhány részletet a megbeszélésről.

Véget ért Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff ukrajnai háború lezárására irányuló tárgyalása. Az orosz elnök kritikákat is megfogalmazott / Fotó: Clash Report / Twitter

Az orosz nagykövet elmondta, hogy "a beszélgetés nagyon hasznos, konstruktív és informatív volt, és öt órán át tartott", ugyanakkor pontos részleteket nem árulhat el, mert megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a tárgyalások tartalmát. Usakov ugyanakkor mégis megosztott néhány információt a megbeszélésekről.

Az amerikaiak az ukrajnai háború hosszútávú rendezéséről nyújtottak át dokumentumokat.

Usakov szerint az amerikai fél összesen négy dokumentumot mutatott be nekik, köztük egy 27 pontot tartalmazót. Mint mondta „eleinte egy változat létezett, majd ezt a változatot felülvizsgálták, és most egy dokumentum helyett négy van. Átnéztük ezeket a dokumentumokat, és nem a konkrét megfogalmazásokat vagy a konkrét javaslatokat vitattuk meg, hanem a lényegét”.

A tárgyalások középpontjában a területi kérdések álltak.

Az orosz nagykövet szerint néhány dologban meg tudtak egyezni, azonban voltak olyan pontok, amiket bíráltak. Usakov szerint Vlagyimir Putyin elmondta véleményét Európa romboló hozzáállásáról is.

Vlagyimir Putyin és amerikai tisztviselők közötti találkozón megvitatták az Oroszország és az Egyesült Államok közötti lehetséges gazdasági együttműködést is. A jobb kapcsolat kialakításához pedig "valódi elkötelezettség kell".

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy folytatják a kapcsolatfelvételt különböző szinteken

Usakov szerint összességében egy nagyon hasznos és jó beszélgetés volt. Hozzátette, hogy a felek "kifejezték szándékukat a további együttműködésre Ukrajna hosszú távú békés rendezésének elérése érdekében. Még sok munka van hátra, mind Washingtonban, mind Moszkvában".

Ami az elnöki szintű esetleges találkozót illeti, az attól függ, hogy milyen előrelépést tudunk elérni ezen az úton, a nagykövetekkel, a külügyminisztérium képviselőivel és más ügynökségekkel való kitartó és szorgalmas munkával.

Az orosz nagykövet szerint Steve Witkoffék a tárgyalás után hazafelé vették az irányt, hogy személyesen számoljanak be Donald Trumpnak az egyeztetésről.