800 milliárd dolláros számla: ki fizeti Ukrajna újjáépítését?

Az ukrán elnök karácsonykor bemutatta az úgynevezett Ukrán Jóléti Tervet, amely a következő tíz évre 800 milliárd dollárnyi forrást igényelne Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére – a katonai és védelmi kiadásokon felül.

Nyolcszázmilliárd dolláros számla: ki fizeti Ukrajna újjáépítését? / Fotó: Mehaniq / Shutterstock

Az Ellenpont oldal szerint ebből Magyarországra több mint 9 milliárd dollár jutna, ahogy arra az európai uniós ügyekért felelős miniszter, Bóka János felhívta a figyelmet, ez családonként több mint 1,3 millió forintot jelentene.

Az Európai Ügyek Minisztériuma közleménye emlékeztet, az Európai Unió 2022 februárja óta példátlan mértékű pénzügyi, katonai és gazdasági támogatást nyújt Ukrajnának, amelynek összege már meghaladja a 193 milliárd eurót.

Ezzel szemben Magyarország húsz év alatt összesen 73 milliárd euró nettó támogatáshoz jutott. A következő években pedig további hitelfelvételek jöhetnek: a tanács már döntött újabb 90 milliárd euróról, a hosszabb távú költségvetési tervek pedig akár felső korlát nélküli finanszírozást is lehetővé tennének Ukrajna számára, részben a kohéziós és agrártámogatások megvágásával.

A cikk szerint a 2025. évi, Magyarországról szóló európai szemeszter keretében az Európai Bizottság országjelentése (a 2025. évi országjelentés) harmadik oldalán, a gazdasági sebezhetőségekről szóló alfejezetben a jelentés kárhoztatja, hogy „Magyarország a belföldi kereslet fellendítésének eszközeként széles körben nyújt gyenge célzottságú támogatott hiteleket a háztartásoknak és a vállalatoknak, és igazgatási eszközökkel szabályozza a jelzáloghitel-kamatokat”. Ugyanennek a dokumentumnak a 23. oldala kifejezetten támadja az otthonteremtési programok kedvezményes hitelrendszerét, és a fiataloknak járó lakbértámogatásokat sem tartja megfelelőnek.

A dokumentum felidézi azt is, hogy a 2025. évi, Magyarországról szóló európai szemeszter keretében az Európai Bizottság számára készített országjelentés (a 2025. évi országjelentés) az OECD 2024-es magyar nyugdíjrendszerről szóló anyagára hivatkozik, amelynek 6–7. oldalán a 13. havi nyugdíj kiigazítását, egy indexált felső határ bevezetését javasolja, amely a 13. havi nyugdíj csökkentését jelenti jogosultak jelentős része számára.