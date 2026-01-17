Deviza
Tisza Párt
Kéri László
rezsicsökkentés
Bokros Lajos
Magyar Péter

A szemünknek hiszünk vagy Magyar Péternek? – ami eddig tudható a Tisza adóterveiről

Nehéz tisztán látni a Tisza párti prominensek nyilatkozatainak dzsungelében, ha az ember megkísérli felfejteni, hogy mihez kezdene az ellenzéki alakulat a megszerzett kormányzati hatalommal. Ugyanis a párt gazdaságpolitikai terveit illető nyilatkozatokat rendre azzal egészítik ki a megszólalók, hogy ezeket a választásokig érdemes titkolni. Esetleg Magyar Péter nemes egyszerűséggel letagad mindennemű kapcsolatot a nyilatkozókkal, úgy, mint tette Bokros Lajossal, vagy magával Kéri Lászlóval, aki a megjelenése óta elkötelezett támogatója a Tisza Pártnak.
2026.01.17, 15:19

Az elmúlt négy évben gyökeresen átalakult körülöttünk a világ; háború robbant ki a tőszomszédságunkban, szűkülnek az energiabeszerzés lehetőségei, így azok ára is növekszik. Az Európai Unió pedig ahelyett, hogy védelmet és segítséget nyújtana a tagállamoknak, inkább vegzálja azokat a kormányokat, amelyek a zordabbá váló külső tényezők közt is saját állampolgáraik érdekében határozzák meg kül- és gazdaságpolitikájukat. Az Orbán-kormány 2022-ben is folytatta a családok és vállalkozások támogatását. Ennek köszönhetően évről évre bővül a családi adókedvezmény rendszere, a rezsicsökkentés az egyre növekvő nehézségek ellenére is érvényben van, a kis- és középvállalkozások terhei csökkennek, a vállalkozásbarát adóklíma mellett a magyarországi cégek bővítését gazdaságélénkítő programok segítik. Ám egészen másképp festene a helyzet, ha a Tisza Párt elgondolásai mentén alakulna hazánk társadalom- és gazdaságpolitikája; a rezsicsökkentés mellett jó eséllyel az alacsony szja-tól is elköszönhetnénk - írja az Origo.

MAGYAR Péter Tisza
Magyar Péter / Fotó: Krizsán Csaba

Itt a Tisza Párt gazdaságpolitikai ajánlata, de maradjon titok

Magyar Péter pártjának prominensei minden megszólalásukban a jelenlegi kormány intézkedéseivel homlokegyenest ellenkező irányt jelölnek ki, ám többen megjegyzik azt is, hogy terveikről szélesebb körben nem lehet beszélni, mert a párt idejekorán – még a választások előtt – megbukna.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője például azon a bizonyos etyeki fórumon hosszasan érvelt a progresszív adórendszer mellett, majd örömmel látta, hogy a hallgatóság többsége is egyetért azzal. A varázsszerként emlegetett sávos adózásról azonban rendszeresen elhallgatják, hogy a gyakorlatban már az átlagbér esetében is szja-emelést, tehát fizetéscsökkentést jelent.

Előadótársa, Tarr Zoltán, a párt alelnöke sietett tompítani az elhangzottakat, de inkább hangzott beismerésnek, amikor azt mondta: 

  • „erről a választásokig nem lehet beszélni, mert belebukhat a Tisza” 
  • „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
  • „Most nem lehet erről beszélgetni”
  • „Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok"
  • „És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni”
  • „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

A ködösítésben egyébként élen jár maga Magyar Péter is, hiszen amikor a kormány hosszútávú adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát kritizálta, arról beszélt: 

ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne: „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz…”

Az ellenzéki pártvezér bánatára Bokros Lajos mégis arról beszélt, hogy elkerülhetetlennek tartja a progresszív szja-bevezetését. A volt szocialista pénzügyér szerint meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, mert Magyarországon nagyon kicsi az szja-bevétel.

Már írják a kormányprogramot, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve

Magyar Péter említett nyilatkozatával összhangban a balos közgazdász szavaira a Tisza reakciója az volt, hogy mindennemű kapcsolatot letagadott Bokrossal. Ám azóta az Európai Bizottság jóvoltából tudjuk, hogy az adók jelentős növelését azért erőltetnék mindenáron, hogy a többletbevételt Ukrajna feneketlen zsákjába öntsék. A sors fura fintora, hogy az adóemelési terveket az a Kéri László erősítette meg, aki bevallottan a Tisza Párt kampánytanácsadója. A veterán politológus azt mondta: 

a párt végre fogja hajtani azokat a brüsszeli gazdaságpolitikai elvárásokat, amelyeket az Orbán-kormány 3-4-5-6 éve nem hajlandó bevezetni.”

Persze a Kéri Lászlóéval rokonítható nyilatkozatokra óraműpontossággal szokott érkezni Magyar Péter cáfolata, de mégis kinek higgyünk, ha közben a tiszás prominensek rendszeresen arról beszélnek, hogy valamit el kell hallgatni, másról meg a választásokig nem lehet beszélni? – amit talán Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök elszólása összegez a legjobban: „Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
