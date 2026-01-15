Ezt nem lehet nem érteni: úton van Irán felé a 100 ezer tonnás amerikai anyahajó – videón az USS Abraham Lincoln

Az Amerikai Egyesült Államok egy repülőgép-hordozó hadihajó-csoportot irányít át a Dél-Kínai-tengerről az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának felelősségi területére, amely magában foglalja a Közel-Keletet, így Irán is. A lépésre amiatt került sor, mert fokozódnak a feszültségek a Trump-kormány és Irán között.

Az USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozó egy korábbi felvételen / Fotó: Zachary Pearson / US NAVY / AFP

A NewsNation értesülései szerint a hordozócsapat – egy repülőgép-hordozó köré szerveződő haditengerészeti alakulat, amelyben több más hajó is található, köztük legalább egy támadó tengeralattjáró – áthelyezése nagyjából egy hétig tart. A hírek szerint az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó az, amelyik áthelyezésre kerül. Az amerikai Központi Parancsnokság „felelősségi területe” több mint 4 millió négyzetmérföldet fed le, kiterjedve Északkelet-Afrikára, a Közel-Keletre, Közép-Ázsiára és Dél-Ázsiára, és 21 országot foglal magában, köztük Egyiptomot, Irakot, Afganisztánt, Iránt és Pakisztánt.

Az USS Abraham Lincoln az ötödik Nimitz osztályú nukleáris repülőgép-hordozó. Nevét Abraham Lincolnról, az Egyesült Államok 16. elnökéről kapta, és az USS Theodore Roosevelt után a második, elnökről elnevezett repülőgéphordozó az amerikai hadsereg kötelékében. Hazai kikötője a Washington állambeli Everett.

Az amerikai katonai felszerelések jelentős áthelyezése válasz lehet arra az elmúlt napokban többször is felmerült kérdésre, hogy a Fehér Ház támogatást nyújt-e azoknak a tüntetőknek, akik a közelmúltban kihívták Irán autokratikus rezsimjét.

Irán szerdán kiadott egy légiforgalmi értesítést, melynek értelmében a teheráni repülőtérre érkező és onnan induló járatok korlátozásra kerültek.

Szerda este az Egyesült Államok megkezdte egyes katonai és civil alkalmazottai kivonását a katari Al Udeid légibázisról, elővigyázatossági okokból. A lépésre nem sokkal azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: elkezdte mérlegelni egy Irán elleni katonai beavatkozás lehetőségét. Eközben az Egyesült Királyság arról adott ki közleményt, hogy nem javasolja az utazásokat Iránba és Izraelbe sem, mivel utóbbi az Egyesült Államok szövetségese, és tavaly több rakétatámadást is váltottak Iránnal.