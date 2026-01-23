Hihetetlen terv: új autópályával kötnék össze Nyugat-Magyarország két nagyvárosát – ez már nem csak a lakosságról szól

A Komárom és Székesfehérvár közötti új gyorsforgalmi út tervezésében újabb fontos lépést tettek: a városvezetés képviselői a napokban részletes egyeztetést folytattak a területfejlesztésért felelős államtitkársággal a beruházás aktuális állásáról és a további teendőkről – írja a Kemma.

Fotó: Vajda János

A projekt keretében egy kétszer két sávos, 110 kilométer per órás tervezési sebességű autóút épülne meg, amely az M200-as gyorsforgalmi út részeként csatlakozna az országos hálózathoz. A fejlesztés elsődleges célja az M0-s körgyűrű tehermentesítése, valamint az M1-es és az M7-es autópályák közötti kapcsolat javítása a Székesfehérvár környéki térségben.

Hosszabb távon a beruházás jelentősen javíthatja Komárom közlekedési elérhetőségét, csökkentheti a tranzitforgalmat a település belterületén, és támogathatja a város gazdasági, logisztikai, valamint turisztikai szerepének erősödését. A megbeszélést január 22-én tartották Molnár Attila polgármester és Czunyiné Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő részvételével.

A felek áttekintették a projekt előrehaladását: az előkészítési és tervezési szakasz jelenleg is zajlik. Tavaly ősszel a szükséges környezetvédelmi és építési engedélyek már megszülettek, jelenleg a nyomvonal véglegesítése és a kapcsolódó engedélyezési eljárások folytatódnak. A tervek szerint a kivitelezés 2027-ben indulhat, a teljes beruházás befejezését pedig 2030-ra prognosztizálják.

Az új gyorsforgalmi út nem csupán a távolsági forgalmat szolgálja majd, hanem több helyi szintű fejlesztést is magában foglal, amelyek elsősorban a közlekedésbiztonság növelését célozzák. Ezek közé tartozik a molaji vasúti átjáró kiváltása, a Monostori Erődnél tervezett új lekanyarodó sáv kialakítása, a Puskaporosi út felújítása, valamint az Újszállási út és az 1-es főút kereszteződésének átépítése.

A beruházás részeként az elkerülő út folytatása is szerepel, ami tovább javítja a város környékbeli elérhetőségét. Molnár Attila polgármester a találkozót követően hangsúlyozta, hogy Komárom számára a biztonság minden szempontból elsődleges. Mint fogalmazott, a város fejlődése csak akkor lehet fenntartható, ha a közlekedési infrastruktúra lépést tart a gazdasági és turisztikai növekedéssel.