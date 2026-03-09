Váratlan fordulat: Putyin visszautasíthatatlan ajánlatot tett Európának, Oroszország mégis kész olajat és gázt szállítani – itt vannak a feltételek

Oroszország kész ismét együttműködni az európai energiacégekkel, ha azok hosszú távú és politikai nyomástól mentes szerződéseket kínálnak – jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerint Moszkva soha nem zárkózott el az üzlettől, de stabil és kiszámítható partnereket vár.

Vlagyimir Putyin új feltételeket szabott az orosz-európai energiapartnerséghez / Fotó: GAVRIIL GRIGOROV

Újabb üzenetet küldött Európának az orosz vezetés az energiapolitika frontján. Vlagyimir Putyin hétfőn arról beszélt, hogy Oroszország készen áll az együttműködésre az európai szénhidrogén-vásárlókkal, ha azok stabil, hosszú távú és politikai nyomástól mentes kapcsolatot kínálnak.

Az orosz elnök a globális olaj- és gázpiacról tartott tanácskozáson fogalmazott így. Szerinte Moszkva soha nem zárkózott el az európai piac elől, a kérdés inkább az, hogy az európai vállalatok és kormányok hajlandók-e új alapokra helyezni az együttműködést.

Ha az európai vállalatok és vásárlók úgy döntenek, hogy újra felénk fordulnak, és hosszú távú, stabil együttműködést kínálnak politikai nyomás nélkül, akkor rajta. Mi soha nem utasítottuk ezt el

– idézte Putyint az Interfax.

Az orosz elnök ugyanakkor hangsúlyozta: Moszkva egyértelmű jelzéseket vár Európától, hogy valóban készek ilyen típusú együttműködésre. Szerinte a kulcskérdés a stabilitás és a kiszámíthatóság.

„Szükségünk van arra, hogy lássuk: készek és hajlandók velünk dolgozni, és garantálni tudják a stabilitást és az ellenállóképességet” – fogalmazott.

Oroszország nem kér a politizálásból

Az orosz-európai energiapartnerség az elmúlt években drámai átalakuláson ment keresztül. A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború következtében az Európai Unió gyors ütemben kezdte csökkenteni függőségét az orosz energiahordozóktól.

Az EU alternatív források felé fordult:

nőtt a cseppfolyósított földgáz (LNG) importja az Egyesült Államokból és a Közel-Keletről;

miközben Norvégia és más beszállítók is nagyobb szerepet kaptak az európai energiamixben.

Ennek ellenére több ország továbbra is jelentős mennyiségben vásárol orosz energiahordozókat, különösen olajat és földgázt közvetett vagy speciális csatornákon keresztül.