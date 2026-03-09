Deviza
Rendkívüli: Trump teljesen váratlanul befejezettnek nyilvánította az iráni háborút – a forint azonnal kilőtt, az olajár szabadon zuhan

Nagy a baj: teljesen széteshet a nemzetközi turizmus

Ismét hatalmas bajban van a közlekedési szektor, az elmúlt években egymást követik a váratlan sokkhatások. Vajon ki marad talpon a káoszban?
Nagy Krisztián
2026.03.09, 21:42

Az izlandi Eyjafjallajökull vulkánkitörése és a koronavírus-járvány kezdete óta nem érte olyan hirtelen sokk a globális légi közlekedést, mint a jelenlegi iráni konfliktus, de most megint óriási a baj.

A dubaji és dohai csomópontok bénultsága, a járatfelfüggesztések és az emelkedő üzemanyagárak Európától Ausztráliáig okoznak gazdasági és logisztikai hatásokat, miközben Magyarország turisztikai és légi piacát is érintik - mutat rá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány munkatársa Németh Viktória.

Hatalmasat veszíthet a nemzetközi turizmus, talán még soha nem volt ekkora a baj 

A Tourism Economics előzetes becslése szerint a háború okozta bizonytalanság miatt a nemzetközi turizmus a Közel-Keleten idén akár 11 százalékkal, kedvezőtlen esetben 27 százalékkal is visszaeshet. 

A térség az elmúlt évtizedekben a globális légi közlekedés egyik kulcsközpontjává vált. Dubaj repülőtere a világ legforgalmasabb nemzetközi légikikötője, Doha pedig a tíz legnagyobb között szerepel. A közel-keleti repülőtereken 2025-ben összesen 466 millió utas fordult meg, ami a globális légiutasforgalom közel 10 százalékát jelenti - olvasható az Oeconomus elemzésében 

Milyen hatással van a térség légiközlekedésére a háború? 

A konfliktus azonban súlyos zavarokat okoz a légi közlekedésben. A járatfelfüggesztések és az útvonal-módosítások növelik a repülési időt és az üzemanyagköltségeket, miközben több százezer turista rekedt a térségben, köztük 5059 magyar állampolgár is, akik konzuli védelemre regisztráltak − ismerteti a helyzetet Németh Viktória kutató. 

A magyar gazdaság is megérzi a majd 

Az elemzés kitér az események magyar gazdaságra gyakorolt hatásaira is: Az Öböl-menti légitársaságok adják a Budapestről induló hosszú távú járatok jelentős részét, ezért kiesésük korlátozhatja a magyar utazók lehetőségeit Délkelet-Ázsia és Ausztrália felé. Emellett a légi közlekedés drágulása a repülőjegyek árában és a szállítási költségekben is megjelenhet. 

A szakértők szerint a legnagyobb kihívást hosszabb távon a nemzetközi utazók bizalmának helyreállítása jelentheti.

 

