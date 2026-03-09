Deviza
Putyin egyszer és mindenkorra tisztázta, kap-e gázt Magyarország és Szlovákia, ha Oroszország kivonul Európából – ez a végleges válasz

Putyin szerint Oroszország kész újra hosszútávú, politikamentes gázszállítást indítani az európai vevők felé, ha azok garantálják a stabil együttműködést. Ugyanakkor jelzést vár tőlük, különben inkább most leállítja az európai szállításokat az új uniós tilalmak előtt.
VG/MTI
2026.03.09, 21:40

Oroszország kész együttműködni az európai szénhidrogén-vásárlókkal is, ha ők garantálják a hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes együttműködést – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az energetikai helyzetről a Kremlben hétfőn megrendezett szakmai konferencián.

Gas flow at minimum at Eustream gas facility near Ukrainian border Putyin egyszer és mindenkorra tisztázta, kap-e gázt Magyarország és Szlovákia, ha Oroszország kivonul Európából
Vlagyimir Putyin: Oroszország kész gázt szállítani Európába / Fotó: Anadolu via AFP

Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig is megbízható energiahordozó-szállító volt. Közölte, hogy az orosz fél továbbra is szállítani fog azokba az országokba, amelyek bevált szerződő felek, egyebek között Szlovákiába és Magyarországra.

"Ha az európai vállalatok, az európai vásárlók hirtelen úgy döntenek, hogy átorientálódnak, és hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes, stabil együttműködést biztosítanak számunkra, akkor szívesen szállítunk nekik is. Mi soha nem zárkóztunk el ez elől. Készek vagyunk együttműködni az európaiakkal is" – mondta.

De szükségünk van jelzésekre tőlük, hogy ők is készek és akarnak együttműködni, és biztosítják számunkra ezt a fenntarthatóságot és stabilitást

 – tette hozzá. Kitért arra, hogy hamarosan életbe lépnek az uniós tilalmak az orosz gáz rövidtávú megállapodások keretében történő vásárlására: április 25-től a cseppfolyósított fölgázra (LNG), június 17-től pedig a csővezetéken szállított gázra vonatkozóan.

Elmondta, hogy a szénhidrogénpiac keresleti és kínálati egyensúlya a közel-keleti konfliktus miatt változik, és ez új, stabil árszintet eredményez majd. Rámutatott, hogy a ma gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoroson 2025-ben a világ olajexportjának mintegy egyharmadát bonyolították le. "A szoros használatához kötött olajkitermelés már a következő hónapban teljesen leállhat. Máris csökkenni kezdett" - hangoztatta.

Ha Oroszország most átáll az új piacokra, akkor ott meg tudja vetni a lábát

Emlékeztetett arra a korábbi orosz figyelmeztetésre, miszerint a régió destabilizálására irányuló kísérletek veszélybe sodorják a globális energiaipart és megnövelik az energiaárakat. Az elnök szerint az olajár az elmúlt hetekben már több mint 30 százalékkal emelkedett, és további növekedés, illetve ingadozások várhatók.

"A jelenlegi körülmények között fokozódik a vevők közötti verseny az elérhető energiaforrásokért és a stabil, kiszámítható ellátás biztosító szállítókért" - jegyezte meg. Az elnök felszólította az orosz energetikai vállalatokat, hogy használják ki a kialakult helyzetet, egyebek között adósságterheik csökkentésére. Hangot adott azon véleményének, hogy ha Oroszország most átáll az új piacokra, akkor ott meg tudja vetni a lábát.

