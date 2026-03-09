Befektetés: rohamtempóban vagyonosodik a lakosság –szorongatják az állampapírt, óriásit kaszáltak a magyar részvényekkel

Jókora vagyonugrással indította az évet a magyar lakosság megtakarításra képes része. A háztartások hazai értékpapírokban lévő befektetéseinek összértéke bő 700 milliárd forinttal hízott egy hónap alatt, és január végére elérte az új csúcsot jelentő 31 500 milliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb kimutatása szerint.

Kilőtt a tőzsdei befektetések értéke, az állampapír és a befektetési alapok versenye éleződött januárban / Fotó: Shutterstock

A lakosság hazai kibocsátású értékpapírokban, azaz magyar állampapírban, vállalati és pénzintézeti kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekben fialtatott pénzügyi vagyona 2,4 százalékkal, 31 499,4 milliárd forintra nőtt 2026 első hónapjában, és ezzel a negyedik egymást követő hónapban döntött rekordot.

A 727 milliárd forintos bővülés ezúttal a remekül alakuló piaci hozamoknak volt köszönhető nagyobbrészt, melyek 437 milliárd forinttal gazdagították a hazai kisbefektetőket. A háztartások pedig 290 milliárd forintnyi megtakarítást kötöttek le magyar kibocsátású eszközökben. Utóbbi valamivel több mint fele a tavaly év végi, két és féléves csúcsot jelentő 590 milliárd forintos összegnek.

Élesedik az állampapírok és a befektetési alapok versenye

A két legnépszerűbb eszköz, az állampapír és a befektetési alapok versenyét előbbiek nyerték, legalábbis ami a vásárlási kedvet illeti.

A magyar állam által kibocsátott kötvényekbe 209 milliárd forint friss megtakarítás érkezett, a hozamokkal együtt így másfél százalékkal nőtt a lakosság kezében lévő állomány.

Ezen belül az egy évnél hosszabb lejáratú állampapíról 108 milliárd forintnyit táraztak be, de népszerűek voltak az ennél rövidebb lejáratú papírok is, melyekből 89 milliárd forintnyi igény mutatkozott. A devizában jegyzett államkötvényekből sokkal szerényebb, 11 milliárd forintos keresletet támasztott a lakosság.

A háztartások január végén 13 844 milliárd forinttal finanszírozták a magyar államadósságot.

Bár az értékesítési versenyben alulmaradtak, nem lehet okuk panaszra az alapkezelőknek sem. A kisbefektetők bő 132 milliárd forintot kötöttek le befektetési alapokban, amit az erős piaci hozamok közel 119 milliárdos árfolyamnyereséggel toldottak meg. A lakosság befektetési jegyekben tartott megtakarítása így szűk 2 százalékkal bővült, és az itt kezelt összvagyon már csak kevesebb mint 150 milliárd forinttal marad el állampapír-befektetéseik értékénél.