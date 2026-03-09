Deviza
Egyelőre marad a pesti parketten az ENEFI és Varsóból sem távozik

Eplényben, a síarénában ült össze az ENEFI közgyűlése. A legfontosabb napirendi pont a pesti parkettről való kivezetés volt. Amit nem támogatott a többség.
Faragó József
2026.03.09, 21:04

Az ENEFI mai közgyűlésén a részvényesek nem támogatták a budapesti és a varsói tőzsdei kivezetésről szóló javaslatot. Így egyelőre marad a pesti parketten a társaság. A részvény árfolyama délelőtt bő 7 százalékos pluszba pattant, s a közgyűlési határozatok kiadását követően is maradt ebből közel 4 százalék. A kurzus 250 forint közelében mozgott. Kivezetés esetén 279,89 forint lett volna a vételi ajánlat. 

pesti parkett
Maradnak a pesti parketten / Fotó: Harsanyi Andras / shutterstock

 

Nem volt kőbe vésve a kivezetés a pesti parkettről

Hetek óta izgalomban tartotta az ENEFI befektetőit, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Soós Csaba elnök a részvényesi indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumokon felvetett részvényesi sérelmekről is nyilatkozott a VG-nek, hangsúlyozva: 

Nincs kőbe vésve ez a javaslat. Ha a kalkulált 280 forint körüli árfolyam kevés, és akár szakmai ellenjavaslatok nélkül a tőzsdei jelenlét mint mindenekfelett álló létforma maga a cél, én meghajlok a tulajdonosok akarata előtt.

A kisbefektetők azt is sérelmezték, hogy a nehezen megközelíthető Eplénybe hirdették meg a közgyűlést. Más kérdés, hogy az eplényi síaréna a társaság sikersztorija, vagyis a helyszín választása indokolható volt. Az Enefi arról  tájékoztatta a befektetőket február elején, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása, 

a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a harmincezret, amire eddigi, húszéves fennállása óta nem volt példa. 

A közgyűlésen arról is szavaztak, hogy a társaság a közgyűléseit kötelezően Budapesten tartsa, de ezt a javaslatot sem fogadták el.

Az ENEFI (ex-RFV, majd ex-E-Star) korábban Magyarországon és Romániában hőtermeléssel és közvilágítási rendszerek korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozott, s  hosszú évek óta pereskedik, többek közt, önkormányzatokkal is. A peres követelések óvatosságból nullára vannak leírva. Elvileg minden kedvező ítélet eredménynövelő tényező. Legutóbb a MAHART ellen nyertek. 

 

