Egyelőre marad a pesti parketten az ENEFI és Varsóból sem távozik

Az ENEFI mai közgyűlésén a részvényesek nem támogatták a budapesti és a varsói tőzsdei kivezetésről szóló javaslatot. Így egyelőre marad a pesti parketten a társaság. A részvény árfolyama délelőtt bő 7 százalékos pluszba pattant, s a közgyűlési határozatok kiadását követően is maradt ebből közel 4 százalék. A kurzus 250 forint közelében mozgott. Kivezetés esetén 279,89 forint lett volna a vételi ajánlat.

Maradnak a pesti parketten / Fotó: Harsanyi Andras / shutterstock

Nem volt kőbe vésve a kivezetés a pesti parkettről

Hetek óta izgalomban tartotta az ENEFI befektetőit, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. Soós Csaba elnök a részvényesi indítvány hátteréről és a kisbefektetői fórumokon felvetett részvényesi sérelmekről is nyilatkozott a VG-nek, hangsúlyozva:

Nincs kőbe vésve ez a javaslat. Ha a kalkulált 280 forint körüli árfolyam kevés, és akár szakmai ellenjavaslatok nélkül a tőzsdei jelenlét mint mindenekfelett álló létforma maga a cél, én meghajlok a tulajdonosok akarata előtt.

A kisbefektetők azt is sérelmezték, hogy a nehezen megközelíthető Eplénybe hirdették meg a közgyűlést. Más kérdés, hogy az eplényi síaréna a társaság sikersztorija, vagyis a helyszín választása indokolható volt. Az Enefi arról tájékoztatta a befektetőket február elején, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása,

a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a harmincezret, amire eddigi, húszéves fennállása óta nem volt példa.

A közgyűlésen arról is szavaztak, hogy a társaság a közgyűléseit kötelezően Budapesten tartsa, de ezt a javaslatot sem fogadták el.