Rendkívüli: Trump teljesen váratlanul befejezettnek nyilvánította az iráni háborút – a forint azonnal kilőtt, az olajár szabadon zuhan

Orbán Viktor megfenyegetése: felszólították az Európai Unió vezetését, hogy határolódjanak el az ukrán elnöktől – „Ez abszolút módon elfogadhatatlan!"

A cseh képviselőházi elnök szerint el kell utasítani az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett fenyegetését. Volodimir Zelenszkij csütörtöki kijelentései sokakat mélységesen felháborítanak.
VG/MTI
2026.03.09, 21:13

Tomio Okamura, a cseh képviselőház, valamint a kormánykoalíció részét képező Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke hétfőn elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett fenyegetőzését.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijev, Ukrajna orosz-ukrán háború
A cseh képviselőházi elnök szerint el kell utasítani Volodimir Zelenszkij Orbán Viktornak címzett fenyegetését / Fotó: Sergei Supinsky / AFP

A vezető cseh politikus a kormánykoalíciós tanács hétfő délelőtti ülése után a CTK cseh hírügynökség jelentése szerint újságíróknak azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij szavait Orbán Viktor fizikai likvidálására szóló fenyegetésnek tartja, és felszólította az Európai Unió vezetését, hogy határolódjon el az ukrán elnöktől.

„Egyértelműen nyilvánosan el kell utasítani Zelenszkij ukrán elnök lényegében fizikai erőszakkal való fenyegetőzését Orbán Viktor magyar kormányfő címére. Saját nevemben nyilatkozom, és feltételezem, hogy valamilyen módon kollégáim is nyilatkoznak majd” – jelentette ki Tomio Okamura újságírókkal beszélgetve.

Tomio Okamura egyúttal felszólította az Európai Uniót, hogy határolódjon el Volodimir Zelenszkij viselkedésétől.

„Nyilvánvalóan nem támogathatunk egy olyan embert, aki fizikai erőszakkal fenyegeti egy európai uniós ország, konkrétan Magyarország miniszterelnökét. Ez abszolút módon elfogadhatatlan” – tette hozzá a cseh parlamenti alsóház elnöke.

Mint ismert, múlt csütörtökön az ukrán elnök azzal fenyegette meg Orbán Viktort, hogy ha Magyarország továbbra is blokkolja az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) közös hitelfelvételét, akkor az ukrán fegyveres erőknek „megadják annak az embernek a címét”, aki akadályozza a döntést és „majd jól elbeszélgetnek vele”.

Először szólalt meg az Európai Unió Zelenszkij halálos fenyegetéséről: erre kevesen számítottak – Ursula von der Leyenék most tényleg mindenkit megleptek

Az első hivatalos reakcióját adta pénteken az Európai Unió, pontosabban az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság Zelenszkij halálos fenyegetésére, amely Orbán Viktornak címezve még csütörtökön hangzott el.

Súlyosan elítélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett szavait pénteken az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

Olof Gill, a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva kijelentette elfogadhatatlan Volodimir Zelenszkij kijelentése.

„Az Európai Bizottság részéről egyértelművé tesszük, hogy az ilyen típusú nyelvezet nem elfogadható. Nem szabad fenyegetni az EU-tagállamokat” – húzta alá.

