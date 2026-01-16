Elárulta a rendőrség, hol biztonságos a Balaton jege – máshol tilos rámenni

A Balaton a déli parton jelenleg teljesen, az északin korlátozottan alkalmas a jégen tartózkodásra – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján. A tájékoztatás szerint az elmúlt napokban a tó déli partján a parti sáv melletti jég tovább hízott, erősödött, elérte a 12-15 centiméteres vastagságot. A tó északi partján a víz később kezdett befagyni, ott jellemzően 8-12 centiméteres a jégvastagság, így ott még nem mindenhol kellően szilárd a jégréteg.

A Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületre menni továbbra is veszélyes / Fotó: Spectral-Design / Shutterstock

Felhívták a figyelmet, a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

A Balaton jege a déli parton már kellően vastag és biztonságos, ha betartjuk az alábbi szabályokat:

csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken tartózkodjunk a jégen, csak nappal és jó látási viszonyok között lépjünk a part menti jégre, és lehetőség szerint csak társakkal együtt tegyük, egyedül ne.

Kiemelték továbbá, hogy járművekkel nem szabad rámenni a jégre, és fontos a feltöltött mobiltelefon is, hogy baj esetén segítséget tudjanak az érintettek kérni.

Továbbra is fontos a körültekintés és az óvatosság

A Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületre menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előre láthatatlan jégvastagság és -minőség miatt, másrészt a nyílt vizű tó alapvető természetéhez tartozó rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt.

Kitértek arra is, hogy a következő napokban a jégréteg várhatóan tovább hízik, erősödik, vastagodik. Ahol társas vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, ott az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel segít.