A norvégokon múlhat Európa sorsa – az utolsó biztonságos ellátási útvonal az olajválságban

Rossz hír, hogy

iparági előrejelzések szerint a stagnálást hamarosan csökkenő tendencia váltja, és 2030-ra 3,5 millió hordó alá eshet a kitermelés.

Ennek az oka egyszerű: a jelenlegi lelőhelyek fokozatosan kimerülnek, ami a kitermelési volumen csökkentésére kényszeríti az iparági szereplőket. Ötven éven belül a termelés teljesen megszűnhet, ha Norvégia nem talál újabb lelőhelyeket.

Norvégia a trumpi úton?

„Drill, baby, drill” – így szólt Donald Trump amerikai elnök mára ikonikussá vált mondata a 2024-es amerikai választási kampány hajrájában. Ezzel arra utalt, hogy az Egyesült Államoknak növelni kell az olaj- és földgázkitermelési kapacitásait.

Oslo, csakúgy mint Trump, erős érvendszert épített ki az agresszív kitermelési politika igazolására. Erre szükség is van, mivel az orosz energiahordozókról történő gyors leválás megterhelte az európai gazdaságot, ezért létfontosságú, hogy alternatívát találjon a kontinens.

Norvégia Európa legfontosabb energiaszállítója, de néhány éven belül a termelés csökken.

„Új projektekre van szükségünk, amelyek lassíthatják a visszaesést, és a lehető legmagasabb termelési szintet biztosítják” – érvelt egy sajtóközleményben Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter.

A kitermelés fokozását, valamint a lelőhelyek felkutatásának felgyorsítását a norvég politikai szereplők egyöntetűen támogatják. 2026 januárjában a norvég energiaügyi és kőolajipari minisztérium 57 új fúrási engedélyt adott ki, ami öttel több az egy évvel korábbi számhoz viszonyítva.

A kutatásokat elsősorban az olyan iparági óriások végzik, mint az Equinor, a BP és a TotalEnergies, ám nem ritka, hogy kisebb szereplők is csatlakoznak az expedíciókhoz. 2020-ban a Mol csoport is végzett próbafúrásokat a régióban.

A világ legnagyobb szuverén vagyonalapja

A norvég olajalap a norvég állam kőolajbevételekből származó tőkéjét kezeli. Ezt 1999-ben, az első olajmezők felfedezése után harminc évvel hozta létre a norvég állam, hogy a hatalmas mennyiségű befolyó pénzből a norvég társadalom jólétét és anyagi biztonságát évtizedekre biztosítsák.