Elszabadulhatnak a benzinárak, de ennek semmi köze az üzemanyagok adótartalmához – Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba

Az iráni konfliktus nyomán kibontakozó gazdasági nehézségek árfelhajtó hatással vannak az energiahordozókra, a benzinár emelkedése pedig mindenkinek fájni fog. A magyar kormány az olcsó orosz olaj ukrán blokádjának feloldását sürgeti, a Tisza Párt listavezetője, Magyar Péter és energetikai szakpolitikusa, Kapitány István a benzinárstop ismételt bevezetését és az üzemanyagok adótartalmának csökkentését követeli.
Nagy Krisztián
2026.03.04, 10:29
Frissítve: 2026.03.04, 10:49

Parázs vita alakult ki a magyar kormány és a Tisza Párt politikusai között az üzemanyagok adótartalmáról, illetve arról, milyen mechanizmusok határozzák meg az üzemanyagok magyarországi árát.

Elszabadulhatnak a benzinárak, de ennek semmi köze az üzemanyagok adótartalmához
Elszabadulhatnak a benzinárak, de ennek semmi köze az üzemanyagok adótartalmához / Fotó: Markovszki / Kapitány István / Facebook

Az adótartalom egy faktor a sok közül, ám a piaci folyamatok ennél sokkal összetettebbek.

Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba

„Mindannyian látjuk, hogy drága az üzemanyag Magyarországon. De miért van ez valójában? Nem a kőolaj ára miatt, nem az előállítási költségek miatt. Hanem mert a kormány az elmúlt években folyamatosan adót emelt” – írja Kapitány István a Facebookon. 

A jelenlegi árak mellett a 95-ös benzin adótartalma 49,4 százalék, a gázolaj adótartalma pedig 46,3 százalék. A jövedéki adó januártól nem emelkedett, mert a kormány még 2025 novemberében arról döntött, hogy az üzemanyagok 2026. január elsejétől esedékes inflációkövető jövedékiadó-emelését elhalasztja – cáfolja Kapitány állítását Nagy Márton. 

Régiós összevetés 

Kedden Nagy Márton arról írt, hogy az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb, valamint arra is rámutatott, hogy az üzemanyagárakat főként az alapanyagár mozgatja.

 

A magyar üzemanyagárak árszabásáról

Normál piaci esetben az üzemanyagok magyarországi ára a rotterdami tőzsdei, valamint két meghatározó olajtermék mediterrán piaci ára szerint alakul. Ez a mechanizmus hivatott kivédeni, hogy régiós szinten túl nagy eltérések alakuljanak ki az üzemanyagok árában, mivel az a benzinturizmus beindulását és ellátási nehézségeket okozna. 

A magyarországi üzemanyagok adótartalma regionális összehasonlításban nem kiemelkedő, azonban ha Ukrajna tovább blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, akkor eljön az 1000 forintos benzinár hazánkban – magyarázza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

 

Jöhet a benzinárstop

„Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” – írja magyar Péter a Facebookon. 

Úgy látszik, a Tisza Párt üdvözli a kormány tervezett vészhelyzeti intézkedéseit, amelyeket Gulyás Gergely már a múlt héten kilátásba helyezett. Külön érdekesség, hogy a Tisza Párt eddigi kommunikációja értelmében súlyos hibának tartja a szabadpiaci folyamatokba történő állami beavatkozást, amilyen a benzinárstop vagy az árrésstop: 

„Hosszú távon egy jól működő piacgazdasággal nem összeegyeztethető az olyan közvetlen állami beavatkozás, mint az árrésstop” – nyilatkozta korábban a Tisza sajtóosztálya. 

A kormány a piaci folyamatokba mindig a legvégső esetekben nyúl, az üzemanyagárak szabályzásának ismételt bevezetéséhez 2024 márciusában kerültünk a legközelebb, amikor három hónap leforgása alatt a benzin 89, a dízel 75 forinttal drágult. Ennek oka az uniós szabályoknak megfelelő jövedékiadó-emelés volt. 

Elemzők szerint a kormány az olaj árának tartós emelkedése esetén ismét ársapkát húzhat a benzinárakra, ám egyelőre erre nincs szükség. Az olaj hordónkénti ára jelenleg 80 dollár körül mozog, míg 2022 tavaszán és nyarán ez 100 dollár felett volt, olykor pedig a 120 dolláros értéket ostromolta.

 

