Elszabadulhatnak a benzinárak, de ennek semmi köze az üzemanyagok adótartalmához – Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba
Parázs vita alakult ki a magyar kormány és a Tisza Párt politikusai között az üzemanyagok adótartalmáról, illetve arról, milyen mechanizmusok határozzák meg az üzemanyagok magyarországi árát.
Az adótartalom egy faktor a sok közül, ám a piaci folyamatok ennél sokkal összetettebbek.
Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba
„Mindannyian látjuk, hogy drága az üzemanyag Magyarországon. De miért van ez valójában? Nem a kőolaj ára miatt, nem az előállítási költségek miatt. Hanem mert a kormány az elmúlt években folyamatosan adót emelt” – írja Kapitány István a Facebookon.
A jelenlegi árak mellett a 95-ös benzin adótartalma 49,4 százalék, a gázolaj adótartalma pedig 46,3 százalék. A jövedéki adó januártól nem emelkedett, mert a kormány még 2025 novemberében arról döntött, hogy az üzemanyagok 2026. január elsejétől esedékes inflációkövető jövedékiadó-emelését elhalasztja – cáfolja Kapitány állítását Nagy Márton.
Régiós összevetés
Kedden Nagy Márton arról írt, hogy az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb, valamint arra is rámutatott, hogy az üzemanyagárakat főként az alapanyagár mozgatja.
A magyar üzemanyagárak árszabásáról
Normál piaci esetben az üzemanyagok magyarországi ára a rotterdami tőzsdei, valamint két meghatározó olajtermék mediterrán piaci ára szerint alakul. Ez a mechanizmus hivatott kivédeni, hogy régiós szinten túl nagy eltérések alakuljanak ki az üzemanyagok árában, mivel az a benzinturizmus beindulását és ellátási nehézségeket okozna.
A magyarországi üzemanyagok adótartalma regionális összehasonlításban nem kiemelkedő, azonban ha Ukrajna tovább blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, akkor eljön az 1000 forintos benzinár hazánkban – magyarázza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Jöhet a benzinárstop
„Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” – írja magyar Péter a Facebookon.
Úgy látszik, a Tisza Párt üdvözli a kormány tervezett vészhelyzeti intézkedéseit, amelyeket Gulyás Gergely már a múlt héten kilátásba helyezett. Külön érdekesség, hogy a Tisza Párt eddigi kommunikációja értelmében súlyos hibának tartja a szabadpiaci folyamatokba történő állami beavatkozást, amilyen a benzinárstop vagy az árrésstop:
„Hosszú távon egy jól működő piacgazdasággal nem összeegyeztethető az olyan közvetlen állami beavatkozás, mint az árrésstop” – nyilatkozta korábban a Tisza sajtóosztálya.
A kormány a piaci folyamatokba mindig a legvégső esetekben nyúl, az üzemanyagárak szabályzásának ismételt bevezetéséhez 2024 márciusában kerültünk a legközelebb, amikor három hónap leforgása alatt a benzin 89, a dízel 75 forinttal drágult. Ennek oka az uniós szabályoknak megfelelő jövedékiadó-emelés volt.
Elemzők szerint a kormány az olaj árának tartós emelkedése esetén ismét ársapkát húzhat a benzinárakra, ám egyelőre erre nincs szükség. Az olaj hordónkénti ára jelenleg 80 dollár körül mozog, míg 2022 tavaszán és nyarán ez 100 dollár felett volt, olykor pedig a 120 dolláros értéket ostromolta.