Elszabadulhatnak a benzinárak, de ennek semmi köze az üzemanyagok adótartalmához – Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba

Parázs vita alakult ki a magyar kormány és a Tisza Párt politikusai között az üzemanyagok adótartalmáról, illetve arról, milyen mechanizmusok határozzák meg az üzemanyagok magyarországi árát.

Elszabadulhatnak a benzinárak, de ennek semmi köze az üzemanyagok adótartalmához / Fotó: Markovszki / Kapitány István / Facebook

Az adótartalom egy faktor a sok közül, ám a piaci folyamatok ennél sokkal összetettebbek.

Nagy Márton tiszta vizet öntött a pohárba

„Mindannyian látjuk, hogy drága az üzemanyag Magyarországon. De miért van ez valójában? Nem a kőolaj ára miatt, nem az előállítási költségek miatt. Hanem mert a kormány az elmúlt években folyamatosan adót emelt” – írja Kapitány István a Facebookon.

A jelenlegi árak mellett a 95-ös benzin adótartalma 49,4 százalék, a gázolaj adótartalma pedig 46,3 százalék. A jövedéki adó januártól nem emelkedett, mert a kormány még 2025 novemberében arról döntött, hogy az üzemanyagok 2026. január elsejétől esedékes inflációkövető jövedékiadó-emelését elhalasztja – cáfolja Kapitány állítását Nagy Márton.

Régiós összevetés

Kedden Nagy Márton arról írt, hogy az üzemanyagárak adótartalma a szomszédos országokhoz képest Magyarországon az egyik legalacsonyabb, valamint arra is rámutatott, hogy az üzemanyagárakat főként az alapanyagár mozgatja.

A magyar üzemanyagárak árszabásáról

Normál piaci esetben az üzemanyagok magyarországi ára a rotterdami tőzsdei, valamint két meghatározó olajtermék mediterrán piaci ára szerint alakul. Ez a mechanizmus hivatott kivédeni, hogy régiós szinten túl nagy eltérések alakuljanak ki az üzemanyagok árában, mivel az a benzinturizmus beindulását és ellátási nehézségeket okozna.

A magyarországi üzemanyagok adótartalma regionális összehasonlításban nem kiemelkedő, azonban ha Ukrajna tovább blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, akkor eljön az 1000 forintos benzinár hazánkban – magyarázza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Jöhet a benzinárstop

„Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” – írja magyar Péter a Facebookon.

Úgy látszik, a Tisza Párt üdvözli a kormány tervezett vészhelyzeti intézkedéseit, amelyeket Gulyás Gergely már a múlt héten kilátásba helyezett. Külön érdekesség, hogy a Tisza Párt eddigi kommunikációja értelmében súlyos hibának tartja a szabadpiaci folyamatokba történő állami beavatkozást, amilyen a benzinárstop vagy az árrésstop: