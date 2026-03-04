Deviza
Trumpnak most fogyott el végképp a türelme: a Hormuzi-szoroshoz küldené a haditengerészetet – soha nem látott akcióval fedezné a tankereket Amerika

Az iráni háború energiaválsággal fenyeget, a Hormuzi-szoros nem maradhat tartósan zárva. Az olajár emelkedését még az is csak lassítani tudta, hogy Donald Trump haditengerészeti kíséretet ígért a tankereknek.
K. B. G.
2026.03.04., 08:57
Fotó: Shutterstock

Folytatódott az energiaárak emelkedése szerdán is az iráni háború árnyékában, ám az olajárak növekedése némiképp lelassult a hét első napjainak szédületes üteme után. Donald Trump amerikai elnök ugyanis kedden arról írt a Truth Social közösségi oldalon, hogy utasította a kormány fennhatósága alá tartozó Development Finance Corporationt (DFC), hogy nyújtson biztosítást észszerű áron a Perzsa-öböl hajóforgalma és különösen az energia számára.

Oil,Tanker,Of,Russia,Shadow,Fleet,Used,For,Transportation,Oil
Az olajárak emelkedését még az amerikai haditengerészeti kíséret sem fékezte meg / Fotó: Photo Magistr / Shutterstock

Az amerikai haditengerészet kíséretével szabadulhatnak a tankerek

Trump emellett arra is ígéretet tett bejegyzésében, hogy az amerikai haditengerészet, amint lehetséges, kíséretet is biztosít a Hormuzi-szoroson átkelő tankerek számára. Ezzel párhuzamosan 

a világ legnagyobb olajcége, a szaúdi Aramco igyekszik az olajexport legalább egy részét a Vörös-tenger kikötői felé irányítani, így a tankerek elkerülhetik az iráni háború kereszttüzébe került fojtópontot.

Azonban a Perzsa-öböl országaiban kezdenek megtelni a tárolók, miután nem érkeznek újabb tankerek a térségbe, amelyek a nyersanyagot elszállítanák, így például Irak már kénytelen volt korlátozni a kitermelést a Rumalia olajmezőn, ami az ország legnagyobbja, valamint a Nyugat-Kurna 2. projekten. A keddi iraki bejelentések a Bloomberg összefoglalója szerint mintegy napi 1,2 millió hordónyi termelést érintenek.

Csak lassult, de nem állt meg az olajár emelkedése

A Brent olajfajta így szerda reggel újabb 3 százalékkal drágult, ami békeidőben jelentős mozgásnak számít, ám elmarad a hétfői és keddi drágulási ütemtől. A hordónkénti ár így a múlt pénteki 72 dolláros szintről – amiben már szintén szerepelt némi geopolitikai prémium – 83 dollárra ugrott szerdára.

 

Hétfőn pedig Katar jelentette be, hogy leállítja LNG-termelését, miután a létesítményt találat érte. Az LNG-szállítmányok tehát a tankerek amerikai kísérete esetén sem feltétlenül indulnak újra, hiszen nemcsak a nyersanyag szállításával, de az előállításával is gondok vannak. A térségben hétfőn Izrael is leállította a földgáz kitermelését a Leviathan mezőn. Ennek ellenére szerdára már a földgáz drágulási üteme is lelassult a szédítő hétfői és keddi ütem után , így nyitáskor a holland TTF gáztőzsdén csak mintegy 6 százalékos emelkedés következett be. Az 57 euró per megawattóra azonban így is közel duplája az iráni háború kitörése előtti árnak.

Energiaválság

Energiaválság
1167 cikk

 

