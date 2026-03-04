A tavalyi utolsó negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6 százalékkal, importja 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakában mérthez képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, 469 millió euróval több az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az előző negyedévhez mérten az export értéke 4,8 százalékkal kevesebb, az importé pedig 6,6 százalékkal több volt, ami 930 millió eurós egyenlegcsökkenést eredményezett – közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Milliárdos többletet termelt a magyar szolgáltatás-külkereskedelem, Németország maradt a legfontosabb partner / Fotó: posztos / Shutterstock

2025 negyedik negyedévének szolgáltatási külkereskedelmi számai

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1036 millió, a szállítási szolgáltatások 848 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 658 millió euróval járultak hozzá az aktívumhoz.

Szolgáltatásexportunk 64, -importunk 73 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, mely viszonylatban 1,5 milliárd eurós többlet keletkezett.

Ebben a negyedévben is Németország volt a legfontosabb partnerünk, 20 százalékkal részesedett az összforgalomból. A második helyet az Egyesült Államok foglalta el 8,3 százalékkal, míg a harmadikat Ausztria 6,4 százalékkal.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 46 százalékot (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 25 százalékot), a szállítási szolgáltatásoké 25 százalékot tett ki. Az export értéke 10 milliárd euró (3,9 ezermilliárd forint), az importé 6,9 milliárd euró (2,7 ezermilliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,1 milliárd eurót (1,2 ezermilliárd forintot) tett ki.

Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 58 százalékkal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatások részaránya 29 százalék volt), míg a szállítási szolgáltatások 25 százalékkal részesedtek a teljes importforgalomból.

2025 negyedik negyedévének számai az egy évvel korábbihoz képest

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 7,6 százalékkal (forintban számítva 2,0 százalékkal), az importé 3,6 százalékkal bővült (forintban számítva 1,7 százalékkal mérséklődött). Az aktívum 469 millió euróval (125 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.