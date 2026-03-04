Deviza
EUR/HUF384,32 -0,61% USD/HUF330,36 -0,83% GBP/HUF441,89 -0,62% CHF/HUF423,01 -0,68% PLN/HUF90,16 +0,07% RON/HUF75,41 -0,6% CZK/HUF15,78 -0,56% EUR/HUF384,32 -0,61% USD/HUF330,36 -0,83% GBP/HUF441,89 -0,62% CHF/HUF423,01 -0,68% PLN/HUF90,16 +0,07% RON/HUF75,41 -0,6% CZK/HUF15,78 -0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 407,41 +2,25% MTELEKOM2 160 +1,39% MOL3 640 -0,16% OTP37 470 +4,46% RICHTER11 630 +0,34% OPUS529 +0,38% ANY7 040 +0,85% AUTOWALLIS157 +1,91% WABERERS4 880 +0,61% BUMIX9 551,83 +1,03% CETOP3 995,13 -5,13% CETOP NTR2 580,8 +3,1% BUX123 407,41 +2,25% MTELEKOM2 160 +1,39% MOL3 640 -0,16% OTP37 470 +4,46% RICHTER11 630 +0,34% OPUS529 +0,38% ANY7 040 +0,85% AUTOWALLIS157 +1,91% WABERERS4 880 +0,61% BUMIX9 551,83 +1,03% CETOP3 995,13 -5,13% CETOP NTR2 580,8 +3,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiabiztonság
cseppfolyósított földgáz (LNG)
Katar

Köröznek a keselyűk: azonnal bejelentkezett egy új ország a katari LNG kiesése után, brutálisat szakítanának – annak adják el a gázt, aki a legtöbbet fizeti érte

A termelést nem tudják növelni, csak lecserélni a vevőt. A katari LNG kiesése miatt berobbantak a gázárak Európában is, mert megkezdődött a verseny a szállítmányokért. Amerika lehet a nagy nyertes.
M. Cs.
2026.03.04., 10:12
Fotó: Shutterstock

Az amerikai gázexportőrök lehetnek a közel-keleti ellátás összeomlásának nagy nyertesei. Az Egyesült Államok már eddig is globális piacvezető volt a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjában, a második exportőr kiesésével tovább növelheti a részesedését, mert valakinek ki kell töltenie a keletkezett űrt.

LNG
Katar kénytelen volt leállítani a háború miat az LNG termelését / Fotó: NurPhoto via AFP

Katar hétfőn állította le az LNG-termelést az iráni háború miatt, ami azt jelenti, hogy kiesik a globális ellátás 20 százaléka. Tavaly 

  • az Egyesült Államok 108,6, 
  • Katar 81, 
  • Ausztrália 77,7, 
  • Oroszország 31,3 

millió köbméter LNG-t exportált, a többiek összesen 129,6 milliót a Kpler összesítése szerint.

Az árak az olajéhoz hasonlóan azonnal gyorsan emelkedni kezdtek, ami Európát is térdre kényszerítheti éppen egy olyan időszakban, amikor teljesen le akar válni az orosz gázról.

Európának is kell az LNG

Az Európai Unióban felhasznált LNG 60 százaléka amerikai, és emellett jelentős exportőre Algéria és egyelőre Oroszország is. Katar részesedése ugyan csak 6 százalék körüli uniós szinten, Lengyelország esetében azonban már 20 százalékos.

A 27-eknek azonban egyre nagyobb szükségük lenne a katari LNG-re, mert a transzatlanti feszültségek miatt mind aggasztóbb a túlságosan nagy függés ezen a téren az Egyesült Államoktól.

Ez a függés azonban csak nőni fog, ha hosszabb ideig húzódik az iráni válság, mert gyorsan zuhan a globális LNG-kínálat. 

Katar kiesésével a kínálat 20 százalékkal csökkent a korábbi szinthez képest, ami azt jelenti, hogy a világban hiány van

– mondta a CNBC-nek Alex Munton, a Rapidan Energy tanácsadó cég földgázpiaci szakértője.

Ugranak az amerikai termelők részvényárfolyamai

A befektetők is érzik a vérszagot: a két legnagyobb amerikai LNG-termelő, a Cheniere és a Venture Global részvényei mintegy 7, illetve közel 24 százalékkal erősödtek a héten, miután Katar termelése leállt.

New ''Jantar Unity'' Ferry Presented In Szczecin
Lengyelország igényének 20 százalékát adja Katar / Fotó: NurPhoto via AFP

„A világ legnagyobb LNG-kapacitásával az Egyesült Államok kritikus szerepet fog játszani a piac által jelenleg tapasztalt történelmi zavar idején – erősítette meg Michael Sabel, a Venture Global vezérigazgatója már hétfőn a vállalat negyedik negyedéves eredményeit ismertető telefonhívásán. – A Venture Global pedig készen áll arra, hogy segítsen a piacok stabilizálásában és ellátásában” – tette hozzá.

Több LNG nem lesz – csak drágább

Munton szerint azonban az Egyesült Államok nem tudja tovább növelni a termelést, mert gyakorlatilag teljes kapacitáson működnek a telepek. Arra viszont van mód, hogy a keresletnek megfelelően átirányítsák a szállítmányokat – magyarul: 

annak adják el a gázt, aki a legtöbbet fizeti érte.

Beindítható többletkapacitás hiányában tehát az amerikaiak nem tudják pótolni a katari LNG-t, amelyet elsősorban Ázsiába exportálnak. Európában mégis majdnem megduplázódott, 80 százalékkal emelkedett a héten a gázár, éppen azért, mert versenyezni kell az ázsiai vevőkkel.

India például a Reuters tudósítása szerint mindössze pár napra elegendő LNG-vel rendelkezik, az országnak ugyanis Katar a legnagyobb beszállítója.

A helyzet annyira súlyossá válhat, hogy az EU fő beszállítója, Norvégia energetikai minisztere szerint újra fellángolhat a szervezetben az orosz gáz teljes betiltásáról szóló vita.

Egyptian LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens
Árverseny kezdődött az LNG-ért / Fotó: NurPhoto via AFP

Erre hívta fel a figyelmet Jan-Eric Fahnrich, a Rystad Energy vezető elemzője is keddi jegyzetében. Emlékeztetett azonban, hogy ehhez az összes szankció feloldása kellene, ami azonban ellentétben állna az Egyesült Államok érdekeivel.

Európa van a legrosszabb helyzetben

Abban a szakértők egyetértenek, hogy jelenleg Európa néz szembe a legrosszabb forgatókönyvvel az energiaügyekben, az ukrajnai orosz invázió okozta után most egy újabb nagy energiaválság súlyosbítja a helyzetét.

Azt pedig senki sem tudja, hogy meddig áll majd a katari LNG-termelés.

Az csak akkor indulhat újra, amikor ismét nyitva áll majd a Hormuzi-szoros, és betölthető a gáz a tankerekbe.

A Rapidan Energy elemzője szerint azonban a szoros a következő kettő-négy hétben várhatóan zárva marad, a helyzet normalizálódásához pedig további hetek szükségesek.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
MBH

Felvázolta a magyar gazdaság jövőjét az egyik legnagyobb hazai bank: jöhet a repülőrajt, de van egy óriási kockázat – ez dönthet el mindent

A külső kereslet erősödésével párhuzamosan 2026-ban gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése: a fogyasztás élénkülése és az új ipari kapacitások termelésbe állása is lendületet adhat a gazdaságnak – vélik az MBH elemzői.
8 perc
légtérzár

Óriási a baj, a háború miatt megszűnt az aranyszállítás, nem indulnak az egymilliárd dolláros repülők

Az aranyat jellemzően utasszállító repülőgépeken szállítják rakományként, akár öttonnás tételekben, ami a jelenlegi árakon mintegy 830 millió dollárt ér.
3 perc
lockheed martin

Washingtonba kéretik a fegyvergyártókat, Trumpék elszámolhatták magukat, már több rakéta ment el Irán miatt, mint amennyit Ukrajnának szántak – kifogy a készletekből Amerika?

A fegyver nem tűnik el, csak átalakul.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu