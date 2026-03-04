Köröznek a keselyűk: azonnal bejelentkezett egy új ország a katari LNG kiesése után, brutálisat szakítanának – annak adják el a gázt, aki a legtöbbet fizeti érte

Az amerikai gázexportőrök lehetnek a közel-keleti ellátás összeomlásának nagy nyertesei. Az Egyesült Államok már eddig is globális piacvezető volt a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjában, a második exportőr kiesésével tovább növelheti a részesedését, mert valakinek ki kell töltenie a keletkezett űrt.

Katar kénytelen volt leállítani a háború miat az LNG termelését / Fotó: NurPhoto via AFP

Katar hétfőn állította le az LNG-termelést az iráni háború miatt, ami azt jelenti, hogy kiesik a globális ellátás 20 százaléka. Tavaly

az Egyesült Államok 108,6,

Katar 81,

Ausztrália 77,7,

Oroszország 31,3

millió köbméter LNG-t exportált, a többiek összesen 129,6 milliót a Kpler összesítése szerint.

Az árak az olajéhoz hasonlóan azonnal gyorsan emelkedni kezdtek, ami Európát is térdre kényszerítheti éppen egy olyan időszakban, amikor teljesen le akar válni az orosz gázról.

Európának is kell az LNG

Az Európai Unióban felhasznált LNG 60 százaléka amerikai, és emellett jelentős exportőre Algéria és egyelőre Oroszország is. Katar részesedése ugyan csak 6 százalék körüli uniós szinten, Lengyelország esetében azonban már 20 százalékos.

A 27-eknek azonban egyre nagyobb szükségük lenne a katari LNG-re, mert a transzatlanti feszültségek miatt mind aggasztóbb a túlságosan nagy függés ezen a téren az Egyesült Államoktól.

Ez a függés azonban csak nőni fog, ha hosszabb ideig húzódik az iráni válság, mert gyorsan zuhan a globális LNG-kínálat.

Katar kiesésével a kínálat 20 százalékkal csökkent a korábbi szinthez képest, ami azt jelenti, hogy a világban hiány van

– mondta a CNBC-nek Alex Munton, a Rapidan Energy tanácsadó cég földgázpiaci szakértője.

Ugranak az amerikai termelők részvényárfolyamai

A befektetők is érzik a vérszagot: a két legnagyobb amerikai LNG-termelő, a Cheniere és a Venture Global részvényei mintegy 7, illetve közel 24 százalékkal erősödtek a héten, miután Katar termelése leállt.

Lengyelország igényének 20 százalékát adja Katar / Fotó: NurPhoto via AFP

„A világ legnagyobb LNG-kapacitásával az Egyesült Államok kritikus szerepet fog játszani a piac által jelenleg tapasztalt történelmi zavar idején – erősítette meg Michael Sabel, a Venture Global vezérigazgatója már hétfőn a vállalat negyedik negyedéves eredményeit ismertető telefonhívásán. – A Venture Global pedig készen áll arra, hogy segítsen a piacok stabilizálásában és ellátásában” – tette hozzá.