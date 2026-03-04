Életjelet adott az OTP, kilőtt a BUX

Újfent lehangoló képet mutattak az európai tőkepiacok szerdán a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, az előző napok meredek esései után, miközben a befektetők figyelmét továbbra is elsősorban a közel-keleti feszültségek kötik le, és az aggodalmak Spanyolországra is átterjedtek, miután Donald Trump amerikai elnök a kereskedelmi kapcsolatok megszakításával fenyegette meg az ibériai országot.

Összeszedte magát a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mintegy 20 perccel 9 óra előtt valamennyi meghatározó részvényindex mínuszban volt, ám a veszteség a DAX, a FTSE 100, a CAC 40 és az Euro Stoxx 50 esetében is 1 százalék alatt maradt.

Mára várják a februári svájci inflációs adatokat, az Egyesült Királyság, Németország és az euróövezet BMI-adatait, valamint az euróövezeti termelői árakat és az olasz GDP-számokat is. Idehaza pedig a CECE index felülvizsgálatára várnak a befektetők.

Mindehhez képest a BUX 0,3 százalékos mínuszban, 120 274 ponton rajtolt el.