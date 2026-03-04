Életjelet adott az OTP, kilőtt a BUX
Újfent lehangoló képet mutattak az európai tőkepiacok szerdán a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, az előző napok meredek esései után, miközben a befektetők figyelmét továbbra is elsősorban a közel-keleti feszültségek kötik le, és az aggodalmak Spanyolországra is átterjedtek, miután Donald Trump amerikai elnök a kereskedelmi kapcsolatok megszakításával fenyegette meg az ibériai országot.
Mintegy 20 perccel 9 óra előtt valamennyi meghatározó részvényindex mínuszban volt, ám a veszteség a DAX, a FTSE 100, a CAC 40 és az Euro Stoxx 50 esetében is 1 százalék alatt maradt.
Mára várják a februári svájci inflációs adatokat, az Egyesült Királyság, Németország és az euróövezet BMI-adatait, valamint az euróövezeti termelői árakat és az olasz GDP-számokat is. Idehaza pedig a CECE index felülvizsgálatára várnak a befektetők.
Mindehhez képest a BUX 0,3 százalékos mínuszban, 120 274 ponton rajtolt el.
Valamivel később azonban a hazai tőzsdeindex 1,4 százalékkal, 122 506 pontra lőtt ki.
Az OTP minimális, 0,14 százalékos pluszban, 35 850 forinton kezdte a kereskedést, majd több mint 2,2 százalékos emelkedésbe fogott. Ekkor egészen 36 600 forintig száguldott.
A Mol részvényei 0,3 százalékkal, 3636 forintra gyengültek. Itt 10 perc elteltével sem látszott fordulat.
A Richter kurzusa 1,2 százalékkal, 11 450 forintra esett, majd 10 perccel később 0,7 százalékkal, 11 670 forintra nőtt.
A Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékkal, 2120 forintra csúszott vissza, ahonnan a keddi záráshoz mérten 0,5 százalékkal, 2140 forintra erősödött.
A forint is összeszedte magát a keddi zuhanás után. Az euró visszajött a 390 forint feletti szintekről, reggel 9 óra körül 387 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon.