tőzsdenyitás
OTP
BUX

Életjelet adott az OTP, kilőtt a BUX

Enervált start után gyors emelkedésbe kezdett a hazai tőzsdeindex szerda reggel. Az OTP vezetésével meglódult a BUX és a pesti börze valamennyi blue chipje is.
Murányi Ernő
2026.03.04, 09:15
Frissítve: 2026.03.04, 09:34

Újfent lehangoló képet mutattak az európai tőkepiacok szerdán a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, az előző napok meredek esései után, miközben a befektetők figyelmét továbbra is elsősorban a közel-keleti feszültségek kötik le, és az aggodalmak Spanyolországra is átterjedtek, miután Donald Trump amerikai elnök a kereskedelmi kapcsolatok megszakításával fenyegette meg az ibériai országot.

20251105_bet_021_VZ BUX
Összeszedte magát a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mintegy 20 perccel 9 óra előtt valamennyi meghatározó részvényindex mínuszban volt, ám a veszteség a DAX, a FTSE 100, a CAC 40 és az Euro Stoxx 50 esetében is 1 százalék alatt maradt.

Mára várják a februári svájci inflációs adatokat, az Egyesült Királyság, Németország és az euróövezet BMI-adatait, valamint az euróövezeti termelői árakat és az olasz GDP-számokat is. Idehaza pedig a CECE index felülvizsgálatára várnak a befektetők.

Mindehhez képest a BUX 0,3 százalékos mínuszban, 120 274 ponton rajtolt el. 

Valamivel később azonban a hazai tőzsdeindex 1,4 százalékkal, 122 506 pontra lőtt ki.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP minimális, 0,14 százalékos pluszban, 35 850 forinton kezdte a kereskedést, majd több mint 2,2 százalékos emelkedésbe fogott. Ekkor egészen 36 600 forintig száguldott.

A Mol részvényei 0,3 százalékkal, 3636 forintra gyengültek. Itt 10 perc elteltével sem látszott fordulat.

A Richter kurzusa 1,2 százalékkal, 11 450 forintra esett, majd 10 perccel később 0,7 százalékkal, 11 670 forintra nőtt.

A Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékkal, 2120 forintra csúszott vissza, ahonnan a keddi záráshoz mérten 0,5 százalékkal, 2140 forintra erősödött.  

A forint is összeszedte magát a keddi zuhanás után. Az euró visszajött a 390 forint feletti szintekről, reggel 9 óra körül 387 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon.

